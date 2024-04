Npc a Viterbo contro Piombino, la testa è già ai playout. Tre giocatori acciaccati. Ponticiello: «Concentrati»

RIETI - Ultimi 40’ della fallimentare stagione regolare della Npc Rieti, domani attesa dal confronto sul neutro di Viterbo (ore 18) contro Piombino, poi sarà la volta dei playout. Al PalaMalè la Npc non ha più nulla da chiedere al campionato, a differenza di Piombino, già ai playoff, che può migliorare il proprio posizionamento. Una sorta di allenamento dunque per Ponticello e i suoi che per l’occasione ridurrà i minutaggi dei senior, con capitan Da Campo, Cassar e Zucca, che saranno gestiti dal tecnico partenopeo, con più spazio ai vari Mele, Del Sole e Sulina.

Il coach Ponticiello presenta così la sfida: «Con Piombino vogliamo giocare un match che sia una positiva tappa di avvicinamento alla post-season, non condizionato dai problemi fisici di Cassar, Da Campo e Zucca. Dobbiamo essere mentalizzati sul come riuscire a vincere, ancora una volta, contro una squadra che arriverà tra le prime otto. Abbiamo la necessità di tenere alta l’attenzione, non abbassare la concentrazione e farci trovare pronti per la serie con Cassino. Chiudere con un successo la regular season, vincere a Viterbo con Piombino, il miglior viatico per la salvezza».



Così in campo

Npc Rieti: 0 Sane, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Reginaldi, 98 Margherita, 99 Novelli. All. Ponticiello.

Solbat Piombino: 0 Ricci, 1 Piccone, 5 Azzaro, 6 Cappelletti, 7 Longo, 9 De Zardo, 10

Turel, 11 Venucci, 15 Berra, 23 Almansi, 33 Okiljevic. All. Cagnazzo.

Arbitri: Zancolò di Pordenone e Parisi di Catania.



Le altre gare

Omegna - Sant’Antimo

Fiorenzuola - Brianza

Caserta - Piacenza

Desio - Gema

Herons - Crema

Avellino - Salerno

Libertas - Pielle

Cassino - Legnano



Classifica

Pielle 56

Libertas 52

Herons 48

Gema 38

Avellino 36

Piacenza, Piombino e Sant’Antimo 34

Legnano 32

Brianza, Crema, Omegna e Fiorenzuola 30

Desio 26

Cassino 24

Rieti 22

Salerno 19

Caserta 16