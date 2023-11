Npc in caduta libera, a Sant'Antimo arriva la sesta sconfitta di fila: 82-69

RIETI - Una Npc sempre più in caduta libera, va ko anche a Sant'Antimo: al PalaPuca termina 82-69 per i campani, si tratta della sesta sconfitta consecutiva per la squadra di Ponticiello. A Sant'Antimo un primo quarto disastroso condanna i reatini, costretti a rincorrere per tutto il match. Oltre al solito Da Campo, bene anche Melchiorri, disastrose le prove invece di Bacchin, Markovic e Cassar. A Sant'Antimo termina un ciclo di gare terribili, fondamentale tornare a smuovere dal prossimo turno in casa contro Fiorenzuola, per non sprofondare ulteriormente.

La gara

Ponticiello cambia volto al quintetto, affidandosi a Bacchin, Markovic, Da Campo, Del Sole e Cassar, ma l’avvio è disastroso. Sant’Antimo trascinata da Dri guida fin dalle primissime battute, chiudendo la prima frazione avanti 24-13. Pessime ancora una volta le percentuali da 3 punti, ma la Npc rispetto al primo quarto nella seconda frazione cresce e si riavvicina. Da Campo e Agostini si sbloccano dalla lunga distanza e la Npc tocca il meno 3, ma i campani riescono comunque a chiudere avanti il primo tempo, 45-39 il punteggio. Al rientro la scossa per riaprire la partita non arriva: anzi c’è il solito blackout, con Bacchin e Markovic che non riescono a sbloccarsi, Dri e Kamperidis invece per Sant’Antimo continuano a segnare con continuità e Rieti alla penultima sirena è sotto 64-52.

Rieti parte bene e torna sotto di cinque lunghezze, ma Sant’Antimo trascinata da Dri riporta l’inerzia dalla propria. Antisportivo fischiato a Markovic, Sant’Antimo prende il largo e scappa via fino all’82-69 finale.

Il tabellino

Geko Psa Sant'Antimo: Scali 7 (3/4, 0/2), Gallo 10 (4/6, 0/5), Quarisa 10 (5/7 da 2), Mennella 10 (1/2, 2/6), Kamperidis 15 (2/4, 3/6); Dri 17 (3/3, 3/5),Cantone 9 (3/4, 1/4), Colussa 4 (2/3 da 2), Di Camillo ne, Peluso ne, Spernanzoni ne, Stentardo ne. All. Gandini.

Npc Rieti Sporthub: Bacchin 2 (1/2, 0/1), Da Campo 23 (6/11, 3/8), Markovic (0/2, 0/4), Del Sole 6 (2/2 da 2), Cassar 9 (4/6, 0/1); Agostini 6 (0/1, 2/8), Melchiorri 12 (2/3, 1/3), Cavallero 11 (4/5, 1/2), Perella ne, Mele ne, Imperatori ne. All. Ponticiello.

Arbitri: Chiarugi (Pi) e Rinaldi (Li).

Note. Tiri da 3: Sant'Antimo 9/28, Rieti 7/27. Tiri liberi: Sant'Antimo 9/12, Rieti 10/16.