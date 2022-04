Il Real Sebastiani non dà scampo alla Kienergia Npc: al PalaSojoiurner finisce 62-82. Foto

RIETI - Stavolta a far festa è il Real Sebastiani, che fa suo il derby di Rieti e vendica le due sconfitte subite in precedenza, 82-62 il finale.

La Kienergia, orfana di Papa, va ko contro un Real Sebastiani più cinico, che passa meritatamente e si prende con prepotenza il terzo posto, frutto di 11 successi consecutivi. Decisiva la prestazione di Loschi, il migliore dei suoi con 25 punti. Chiave anche le prove dell'ex Stanic, Ndoja e Dieng. Presente in tribuna l'ex capitano della Npc Angelo Gigli.

La gara

Padroni di casa in emergenza, Ceccarelli lancia a sorpresa Frizzarin in quintetto, subito glaciali invece gli ospiti avanti 6-0 con le triple di Loschi e l’ex Stanic. Fatica la Npc e il Real trova il +10, l’entrata di Del Testa prova a scuotere i suoi, ma continua il momento no dall’arco degli uomini di Ceccarelli. La difesa della Kienergia funziona, l’attacco invece non decolla, dall’altra parte un Real Sebastiani più cinico nei momenti chiave, chiude il primo quarto avanti 17-8. La Npc firma un 5-0 di parziale, per il Dieng e Piccin colpiscono da 3 e gli ospiti trovano il massimo vantaggio di 13 lunghezze. Broglia si sblocca finalmente dall’arco, Antelli e Testa crescono, mentre Tiberti con un 3/3 a cronometro fermo riavvicina i suoi di 3. Una tripla pesantissima di Loschi a 3’’ dal termine chiude il primo tempo sul 34-28 per gli ospiti. La tripla di Antelli apre una terza frazione infuocata. Il Real replica immediatamente e vola sul +9, dopo un tecnico evitabilissimo sanzionato a Ceccarelli. Loschi e Ndoja tornano a colpire dalla lunga distanza, il Real vola sul +12. Alla penultima sirena, Real Sebastiani avanti 58-47. Crollo verticale della Kienergia ad inizio del quarto periodo, il Real scappa e vola sul +21. Il Real chiude la pratica, Del Testa prova a riaccendere i suoi, ma il derby è del Real Sebastiani stavolta che passa 82-62.

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Timperi 13 (2/9, 0/2), Testa 2 (1/4, 0/3), Antelli 12 (3/5, 2/6), Tiberti 16 (4/10, 1/3), Broglia 5 (0/2, 1/3), Del Testa 14 (3/9, 1/3), Saladini (0/2 da 2), Cortese (0/2 da 2), Frizzarin, Buccini, Jhon, Papa n.e. All. Ceccarelli.

Real Sebastiani Rieti: Stanic 14 (4/7, 2/5), Loschi 25 (4/5, 4/8), Contento 6 (1/4, 0/1), Ndoja 12 (0/1, 3/4), Piazza 2 (1/3 da 2), Ghersetti 1 (1/1, 0/1), Maganza 6 (3/8 da 2), Dieng 6 (0/1, 2/3), Piccin 7 (2/3, 1/2), Okiljevic 2 (1/1 da 2), Tchintcharauli n.e. All. Finelli.

Arbitri: Picchi e Coraggio (Fr).

Note. Tiri da 3: Npc 5/22, Real 12/24. Tiri liberi: Npc 21/30, Real 12/15. 5 falli: Del Testa e Contento.