Npc ancora ko: la Vanoli domina 68-84. Foto. Contestatissimo il coach che rischia l'esonero, fischi alla squadra

RIETI - «Ceccarelli vattene» fa da sfondo all'ennesimo ko stagionale della Kienergia Npc. Reatini mai in partita, Cremona domina e umilia una Npc sconnessa e in confusione. Durissima la contestazione nei confronti del coach, con la società che a questo punto potrebbe prendere in serie considerazione l'esonero, oltre ai cori nel confronti del tecnico, fischi alla squadra e tanti spettatori hanno abbandonato in anticipo il palazzo.

La gara

Ceccarelli rivoluziona il quintetto, dentro Bonacini, Geist, Del Testa, Tucker e Paci dal primo minuto. Paci è il più reattivo, 6 punti nei primi 7’, Eboua però porta avanti la Vanoli di 7 lunghezze e Rieti deve già rincorrere. Cremona domina a ribalzo e va sul +11, Geist da 3 prova la scossa, ma Cremona segna di nuovo e al termine del primo quarto guida 25-18. Cremona colpisce da 3 e continua a dominare a rimbalzo, volando così sul +20 al 15’. Rieti non reagisce e Cremona aumenta il divario +26 al 17’, gli ospiti superano già quota 50 punti. Paci ai liberi, Geist e Del Testa dal campo tornano a timbrare il tabellino per Rieti, all’Intervallo lungo Cremona guida 55-37. Terzo quarto di marca cremonese, in avvio è subito 7-0 di parziale e la Vanoli vola sul +22. La reazione non arriva, Cremona domina e alla penultima sirena guida 74-53. La Npc sprofonda, parte la dura contestazione a Ceccarelli, il palazzo in coro grida l’esonero del coach. Geist per il tabellino, Cavina dà spazio alle seconde linee, Cremona passa 84-68.

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Bonacini 4 (2/5, 0/1), Del Testa 5 (1/1, 1/3), Geist 24 (7/8, 1/5), Tucker 6 (2/6 da 2), Paci 10 (3/7 da 2): Timperi 7 (3/3 da 2), Zugno 7 (1/3, 1/8), John 2 (1/1 da 2), Rotondo 3 (0/1 da 2), Nonkovic (0/1 da 3), Maglietti (0/1, 0/2), Marchiaro ne. All. Ceccarelli

Vanoli Cremona: Caroti 10 (0/1, 3/7), Piccoli (0/3 da 3), Denegri 13 (2/4, 3/4), Mobio 11 (4/5, 1/4), Eboua 15 (2/2, 1/1); Alibegovi 19 (1/5, 4/8), Pecchia 10 (2/4, 0/1), Ndzie 2 (0/1 da 2), Lacey 4 (2/4, 0/2), Vecchiola ne. All. Cavina.

Arbitri: Wasserman, Yang Yao, Attard.

Note: Tiri liberi Rieti 19/24, Cremona 22/32; tiri da 3 Rieti 3/20, Cremona 12/30. Usciti per 5 falli Eboua e Ndzie