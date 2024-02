Npc paga le poche rotazioni, Ponticiello: «Serve conservare continuità e intensità, occasione persa»

RIETI - Occasione importante persa per la Npc, che cade nello scontro diretto contro Fiorenzuola dopo essere rientrata nelle battute finali. La stanchezza per via anche delle poche rotazioni a disposizione, la terza partita in una settimana si è fatta sicuramente sentire e un brutto terzo quarto da dimenticare hanno condannato la squadra di Ponticiello alla sconfitta.

Una sconfitta che il tecnico campano ha analizzato così: «Abbiamo giocato una partita assai meno positiva delle due precedenti, credo che sia difficile conservare la continuità e l’intensità mostrate domenica e mercoledì scorso. Stasera siamo incappati nel terzo quarto e negli ultimi venti secondi del primo tempo in uno stato emotivo non ottimale, abbiamo fatto tanta confusione in attacco e questo ci ha penalizzato nella metà campo difensiva, direi però che negli ultimi cinque minuti abbiamo fatto ciò che fosse necessario fare per provare a giocarcela, i finali poi si sa sono espressione dei meriti delle squadre e Fiorenzuola i tiri liberi che gli sono capitati, noi siamo stati costretti a spendere quei falli per provare ad impattare poi la tripla per andare all’overtime l’abbiamo sbagliata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due punti sarebbero stati di importanza capitale, ci tocca ancora inseguire il gruppetto che ci è davanti, speriamo di avere maggiore freddezza e lucidità già a partire da domenica prossima a Salerno».