Npc, altra occasione persa: nello scontro diretto vince la Juvi Cremona 74-72. Geist sbaglia il tiro della vittoria

RIETI - Altra serata negativa per la Npc, che incassa una sconfitta sul campo della Juvi Cremona, vittoriosa per 74-72. I reatini buttano una partita che sembrava indirizzata, perdendo due punti pesanti con una diretta concorrente.

La gara

Parte forte la Npc, che dopo 4’ allunga sul 12-2, complice una difesa assenta della Juvi. Con l’ingresso di Iannuzzi la Juvi cresce e accorcia fino al 15-20 a 1 e 20 dalla fine. Tripla di Del Testa del +8, ma un fallo in attacco di Zugno permette scaturisce dall’altra parte la tripla del 18-23 finale. Allen con 5 punti consecutivi agguanta la parità, Del Testa da 3 apre un parziale di 9-0, che portano la Npc avanti sul 32-23. Allen fa la differenza: 21 punti nei primi 20’, la Juvi rimonta e la Npc chiude il primo tempo avanti di 3, 41-38. Grande caos nella terza frazione: espulso Reati per la Juvi, Rieti allunga con Tucker da 3 (49-43), ma Cremona ribalta. Allen porta i suoi sul + 6, ma a riportare in corsa Rieti ci pensa Timperi con 4 punti consecutivi, 60-58 il finale. Malissimo l’ultimo quarto, Cremona resta avanti, Zugno esce per cinque falli e la partita si mette in salita per la Npc. Finale senza senso per i reatini, Cremona non segna più, Tortù commette un fallo evitabilissimo, ma Rieti perde con tiro da 3 di Geist. La Juvi passa 74-72.

Il tabellino

Ferraroni Juvi Cremona: Allen 28 (5/9, 4/7), Reati 3 (0/1, 1/6), Nasello 11 (5/9, 0/3), Milovanovic 3 (1/2 da 3), Vincini 1 (0/2 da 2); Boglio 15 (1/2, 3/6), Giulietti 9 (4/6, 0/3), Iannuzzi 4 (1/7 da 2), Fanti ne, Boni ne, Beghini ne, Roberto ne. All. Crotti

Kienergia Rieti: Zugno 5 (1/3, 1/2), Geist 16 (3/5, 1/6), Timperi 9 (3/5, 0/2), Tortu 6 (3/5, 0/2), Tucker 19 (7/9, 1/3); Del Testa 11 (1/2, 3/5), Nonkovic 4 (2/3, da 2), Bonacini 2 (1/5, 0/1), Maglietti 0, Marchiaro ne, Jhon 0, Roversi. All. Ceccarelli

Arbitri: Rudellat (Nu), Puccini (Ge), Bonotto (Ra) Note:

Tiri liberi: Cremona 15/21, Rieti 12/16; Tiri da 3 Cremona 9/27, Rieti 6/21. Espulso Reati. Usciti per 5 falli Zugno e Giulietti