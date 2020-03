RIETI - Prove di ritorno alla normalità anche nel basket, domenica infatti si torna in campo in serie A2, dopo lo stop forzato dettato dall'emergenza del Coronavirus: la Zeus andrà a Casale, si giocherà regolarmente a porte aperte, ore 18.00. La comunicazione è arrivata congiuntamente dai profili social della Junior e della Npc, con la sfida del PalaFerraris la compagine di Rossi concluderà finalmente la stagione regolare, per poi iniziare a preparare la fase ad orologio. © RIPRODUZIONE RISERVATA