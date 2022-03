La Geff Kienergia cede nel finale e non centra la semifinale di Coppa: Agrigento vince 72-60

RIETI - Termina ai quarti la Coppa Italia della Kienergia, che nel finale, dopo una prestazione di carattere regala la vittoria alla Fortitudo Agrigento: 72-60 il punteggio. Nelle battute finali esce fuori la classe e la maggior esperienza di Grande e Chiarastella, ma quanti rimpianti per i reatini, contro un avversario di certo più forte, ma oggi nulla di trascendentale. Testa trascina i suoi in attacco, pesanti gli errori ai liberi di Broglia, sbaglia anche Ceccarelli che, come a Cesena, lascia fuori Tiberti, tra i migliori, per far spazio al capitano e tiene a lungo fuori Antelli per uno spento Saladini.

Il primo tempo

Ritmi alti al PalaMaggetti, Antelli sblocca il match e la Npc trova anche un buon margine di vantaggio (8-3). Agrigento reagisce, affidandosi all’estro dei suoi big e alle ottime percentuali dall’arco (4/5), ribaltando così l’inerzia e prendendo il ritmo della partita con Grande (17-12), Ceccarelli ferma il gioco. Ingenuità di Saladini, Rieti è in bonus e il giovane playmaker commette un fallo inutile, Cuffaro va in lunetta (2/2), chiudendo il primo quarto sul 24-15 per gli agrigentini. La Npc sprofonda sul –11, Ceccarelli si becca il tecnico, ma tenta di dare una scossa. Agrigento perde fluidità in attacco, Rieti però non ne approfitta: migliora in fase di costruzione, ma non concretizza quasi mai. Nel momento in cui la Kienergia prova a dare la scossa con Testa e Timperi, Costi segna da 3 e riporta la Moncada prepotentemente avanti, 34-25, Ceccarelli ferma il gioco. La Npc esce bene dal time out, 4-0 di parziale, ma all’intervallo lungo guidano i siciliani 34-29.

La ripresa

Cinque punti consecutivi di Testa in avvio al rientro dagli spogliatoi e Rieti torna in contatto (34-34), la guardia varesina è scatenata: altra tripla e la Npc va avanti (39-38). Papa porta la Npc sul +3, ma il terzo quarto è sotto il segno di Filippo Testa: terza tripla e Rieti che vola sul 44-38. Bel canestro di Tiberti (+8), Agrigento torna a segnare con Lo Biondo. Saladini fa 0/2 ai liberi, Agrigento torna ad un possesso dalla Npc, ma Timperi dalla media non fallisce. Papa regala due punti alla Moncada, ma si fa perdonare con due punti nell’azione successiva. Allo scadere Costi sigla incredibilmente il tiro dalla preghiera e alla penultima sirena la Npc guida soltanto di 2 lunghezze (50-48). Lo Biondo è reattivo a rimbalzo, trovando così il canestro della parità. Ci pensano Tiberti, su un grande assist di Saladini e Timperi a riportare i reatini avanti, ma Agrigento reagisce con Lo Biondo e il suo gioco da tre punti (55-54). Il controsorpasso è firmato Maurizio Del Testa, che trova la prima tripla di giornata in un momento delicatissimo (57-54), dall’altra parte Chiarastella con due giri in lunetta riporta avanti i siciliani, pesantissima però la tripla di Bruno, Moncada di nuovo avanti (61-57). La Npc precipita sul meno 6, ma non molla: quarta tripla di Testa, ma è sanguinoso lo 0/2 di Broglia ai liberi. Agrigento piazza il parziale, Grande e Chiarastella condannano la Kienergia definitivamente, che scivola 72-60.

Il tabellino

Fortitudo Moncada Agrigento: Grande 11(2/4, 2/4), Chiarastella 13(2/4, 2/3), Morici 9(3/8, 1/3), Lo Biondo 11(5/6 da 2), Costi 11(2/6, 1/2), Peterson 6(1/1 da 2), Bruno 9(1/3, 2/3), Cuffaro 2(0/1 da 2), Bellavia e Mayer n.e. All. Catalani.

Geff Kienergia Rieti: Timperi 10(5/8, 0/1), Testa 18(3/5, 4/6), Papa 4(2/3, 0/2), Antelli 7(2/6, 1/4), Tiberti 16(7/12 da 2), Broglia 2(0/2, 0/2), Del Testa 3(0/1, 1/6), Saladini (0/1 da 3), Vujanac, Frizzarin, Buccini, Jhon n.e. All. Ceccarelli.

Arbitri: Marzo (Le), Paglialunga (An).

Note. Tiri da 3 Npc 6/20, Agrigento 8/15. Tiri liberi Npc 4/10, Agrigento 16/20. 5 falli: nessuno.