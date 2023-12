Favara, due adolescenti scomparsi dalla sera di Santo Stefano: forse una "fuitina", ma cresce la preoccupazione

C'è grande apprensione in questi giorni a Favara, in provincia di Agrigento, dove due adolescenti sono scomparsi dalla sera del 26 dicembre. Si tratta di due fidanzatini, un ragazzo e una ragazza, lui 15enne di Agrigento, lei 16 anni di Favara. Ne danno notizia alcune testate locali. La prima ipotesi è che si sia trattato della classica "fuitina" d'amore, un allontanamento volontario, prassi molto comune anni fa nel sud Italia. Gli indizi in tal senso non mancano, ma con il passare dei giorni cresce la preoccupazione delle famiglie.

I genitori hanno denunciato la scomparsa dei ragazzi ai carabinieri, i quali stanno conducendo le ricerche. I due giovani avrebbero portato con loro anche dei soldi in contanti, necessari per mantenersi in questi giorni lontano da casa. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, gli adolescenti scomparsi non sono stati ancora rintracciati. È stata informata anche la Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo.