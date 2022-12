Npc, è già scontro salvezza a Cremona contro la JuVi, incognite Tucker e Maglietti. Ceccarelli: «Ma non è decisiva»

RIETI - Sfida delicata per la Kienergia Npc, che stasera al PalaRadi (ore 20.30) fa visita alla Juvi in un importante incrocio salvezza. E’ la prima di ritorno, all’andata i reatini si imposero 66-57, riconfermarsi stasera con un successo sarebbe un bel passo in avanti in chiave classifica, volando così 2-0 su una diretta concorrente. La formazione dell’ex Rbc Crotti dovrà fare a meno dell’americano Blake, ma Ceccarelli ancora non è certo del recupero di Maglietti e Tucker.

Il coach

Il coach Ceccarelli presenta così l’appuntamento di stasera: «Andiamo a giocare a Cremona una partita importante, non decisiva, ma per noi fondamentale. La Juvi ha perso Blake nelle ultime settimane e nonostante questo ha combattuto nel derby con la Vanoli. È un campo difficile, sapendo quando per noi conti avere il 2 a 0, provando a portare via a tutti i costi la vittoria. Sappiamo delle loro difficoltà – spiega il coach – ma dobbiamo essere attenti anche su altri giocatori. Non dimentichiamo la prova di Iannuzzi all’andata (21 punti, ndr), Nasello sta facendo molto bene e hanno inserito Fanti. Andiamo a giocare su un campo dove due settimane fa anche la Vanoli ha faticato molto – mentre su Maglietti e Tucker - Maglietti non è ancora al top. L’influenza è passata, ma è ancora debole. Per quanto riguarda Tucker, ha ancora dolori alla schiena. Ci ha detto che le cose vanno un po’ meglio, ma valuteremo solo all’ultimo minuto».

Così in campo

Juvi Cremona: 0 Iannuzzi, 1 Roberto, 5 Milovanovic, 6 Fanti, 7 Nasello, 8 Reati, 10 Beghini, 12 Boglio, 15 Giulietti, 16 Vincini, 25 Allen. All. Crotti.

Kienergia Npc: 0 Tortù, 6 Jhon, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro. All. Ceccarelli.

Arbitri: Rudellat (Nu), Puccini (Ge) e Bonotto (Ra).

Le altre gare (I di ritorno)

Cantù - Milano

Piacenza – Vanoli

Stella Azzurra – Torino

Latina – Monferrato

Agrigento – Trapani

Classifica

Cantù 22

Vanoli 20

Treviglio 18

Torino 13

Milano, Piacenza e Agrigento 12

Monferrato e Latina 10

Trapani 8

Rieti e Juvi 6

Stella Azzurra 2