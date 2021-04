Il Rieti torna a giocare allo Scopigno dopo 196 giorni: è sfida salvezza col Real Giulianova, si cerca il bis dell'andata

RIETI - Il Manlio Scopigno è pronto: il Rieti torna a giocare nell'impianto di casa dopo 196 giorni da quel lontano 27 settembre 2020 (I giornata di campionato, 0-0 con la Vastese). Per alcuni è la prima volta che solcano quel prato verde, non è così per mister Raffaele Battisti che in quel campo ha gioito a lungo. Gli amarantocelesti aspettano il Real Giulianova in una sfida che risulta essere tutt’altro che facile. La gara di andata terminò 0-2 in favore dei reatini. Domani tutti si aspettano la partita del cambio di rotta.

Nella 9^ giornata di ritorno attesi altre grandi sfide. Al “Nuovo Romagnoli” di Campobasso, la capolista sfida il Castelnuovo Vomano. Si preannuncia una gara tutta da vedere per due formazioni che risiedono nei pieni alti della classifica. I padroni di casa arrivano sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria con la diretta concorrente alla vetta, il Notaresco. Gli ospiti, scossi dal ko con la Matese cercano i tre punti. Restando tra i piani alti ecco la gara Castelfidardo-Notaresco: per i bianco-verdi la vittoria potrebbe valere anche il quinto posto. Il Notaresco può sperare ancora di avvicinarsi al primo posto. Terza in classifica è il Cynthialbalonga ospite della Matese. Match che si preannuncia equilibrato ma i padroni di casa vengono vogliono superare ogni record, al momento vengono da tredici risultati utili consecutivi. La formazione laziale è reduce da una vittoria in rimonta col Rieti. Sulla carta facile la sfida del Vastogirardi che va in casa dell’Aprilia. Per quest’ultima i tre punti sono fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Separate da nove punti, Atletico Terme Fiuggi e Recanatese si sfidano per obiettivi ben diversi. I marchigiani, combattono nell’esatta metà del girone mentre i laziali vogliono uscire al più presto dalla zona calda. Proprio nei piani bassi va in scena la gara Pineto- Porto Sant’Elpidio. Per la formazione adriatica serve fare punti in ogni gara da recuperare, agli ospiti i tre punti possono aiutare solo a tenere alto l’umore.

Rinvita Montegiorgio-Vastese su richiesta della società ospite per positività al covid riportate nel gruppo squadra. Stessa sorte per la sfida Olympia Agnonese-Tolentino su richiesta della squadra di casa.

Classifica

Città di Campobasso 50 (23 gare giocate)

Notaresco 45 (22)

Cynthialbalonga 42 (24)

Castelnuovo Vomano 41 (23)

Vastogirardi 35 (22)

Matese 34 (23)

Castelfidardo 33 (22)

Tolentino 31 (23)

Montegiorgio 29 (21)

Recanatese 29 (22)

Vastese 27 (20)

Rieti 27 (23)

Aprilia 27 (23)

Pineto 22 (17)

Atletico Terme Fiuggi 20 (19)

Real Giulianova 19 (23)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

© RIPRODUZIONE RISERVATA