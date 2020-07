Rieti, Npc e il rush finale con Bergamo e Caserta per De Laurentiis, a breve ufficializzati i ritorni di Tommasini e Ponziani

RIETI - Salutato Niccolò Filoni, approdato alla Kleb Ferrara, girone Est di A2, la Npc nelle prossime ore dovrebbe annunciare i rientri di Claudio Tommasini e Riziero Ponziani, con i quali c’è già l’accordo. Nel frattempo nella corsa per De Laurentiis si sono inserite anche Bergamo e Caserta.

Le altre

Nel girone Ovest, Napoli e Scafati diventano sempre più forti: Zerini è diretto alla Gevi, mentre per la Givova quello di Culpepper è un vero colpo.

Ma la notizia più importante è la permanenza in A2 di Biella, infatti il Cda del club piemontese ha annunciato il proseguo dell’attività agonistica. Devis Cagnardi, inizialmente confermato ad Agrigento in serie B, prende il posto lasciato libero da Vertemati ed è così il nuovo coach di Treviglio. Primo innesto americano per l’Ebk Roma, arriva Roberto Gallinat, Mvp dello scorso campionato danese. A Torino ufficiale Penna, mentre Bergamo conferma l’under Parravicini. Conferma importante anche a Pistoia, ci sarà ancora Carl Wheatle, già visto in A2 a Biella. Trapani rinnova Mollura, nel girone Est per Mantova è quasi fatta con Christian James, mentre San Severo si aggiudica l’under Buffo, in uscita da Tortona.

Ultimo aggiornamento: 11:50

