Amatrice scatenata sul mercato: sei nuovi acquisti fra i quali l'ex Rieti Spadafora. Bf Sport: torna Matteo Piras

RIETI - Apre il mercato e le reatine della Promozione dopo qualche giorno di attesa escono allo scoperto. Tanti i colpi messi a segno per l’imminente girone di ritorno che vede le quattro squadre reatine mai così in alto rispetto alla precedenti stagioni.

L’Amatrice si prende il meglio e si piazza ai vertici del mercato invernale tra le reatine. Il lavoro del nuovo ds Mattia Di Loreto è ben apprezzato dal club. La prima “bomba” è un’ex conoscenza del calcio reatino, Manuel Spadafora, esterno d’attacco classe ‘94 che h vestito la maglia amarantoceleste nella stagione 2012/13 in Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, ha iniziato l’attuale stagione al Casalbordino (Eccellenza Abruzzese). Storia ricca quella dell’attaccante che ha disputato stagioni anche in serie C tra Bassano, Savona e Ischia Isolaverde. Nella precedente stagione ha vinto il campionato di Eccellenza abruzzese al Chieti. L'attaccante sará disponibile dalla prossima gara dell’Amatrice.

Il secondo colpo é Giuseppe Campagna, terzino classe ‘93 ha vinto due campionati con L’Aquila Calcio, uno di Prima categoria e l’altro di Promozione. Nell’attuale stagione militava al San Gregorio (Promozione Abruzzese).

Il ds Di Loreto, mette dentro un’altro acquisto di spessore: lui é Lorenzo Pace, centrocampista classe ‘95. Cresciuto nelle giovanili della Lazio dove era anche capitano con Simone Inzaghi, negli ultimi anni ha indossato le maglie di Viterbese (Serie D), Trastevere (Serie D), Aprilia (Serie D), nella sua ultima stagione e in quella attuale ha indossato la maglia dell’Arce (Eccellenza Laziale).

Arrivano in maglia rossoblù anche Lorenzo Nicolini, attaccante classe ‘96 ex Monicelli (Promozione marchigiana), Mohamed Bangoura terzino classe 2002 cresciuto nel Rieti nella sua ultima stagione ha giocato con il Nissa (Eccelllenza Siciliana). Torna con l’Amatrice anche il portiere Simone Santarelli.

Oltre gli acquisti arriva anche qualche cessione: non fanno parte del club rossoblù Lorenzo Lazzaro, Cano Moreno e Santiago Scotta. Il ds Di Loreto dichiara il mercato ancora non completamente chiuso.

Sul fronte Bf Sport, il ds Simone Perotti riporta in maglia giallonera il centrocampista classe 2002 Matteo Piras. Il giovane ha già indossato la maglia giallonera e per lui è un dolce ritorno. Si aspettano altre firme per rimpolpare la rosa dei reatini.

Momentaneamente ferme sul mercato le sabine Passo Corese e Poggio Mirteto.