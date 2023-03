Raid vandalico al Green Park La Foresta: rotte sedie, tavoli e altri suppellettili. Foto. Dionisi: «Che generazione di fenomeni...»

RIETI - Un vero e proprio raid vandalico, quello inscenato nella notte da ignoti, al Green Park La Foresta, quartier generale dell'Asd Nuova Rieti Calcio.

A farne le spese sono state tutte le strutture mobili che la dirigenza lascia a disposizione di genitori e atleti a bordo campo, come sedie, tavoli e fioriere, letteralmente prese di mira e distrutte e, in parte, lanciate in mezzo al terreno di gioco. A scoprire l'accaduto, questa mattina alle prime luci dell'alba è stato il custode della società, che ha allertato immediatamente i responsabili della società, increduli dinanzi a tanta inciviltà. Duro il commento social del direttore sportivo del club, Eusebio Dionisi, che nel postare le foto dell'accaduto, ha scritto: «Stiamo facendo un lavorone, stiamo crescendo piccoli fenomeni, sempre meglio - ovviamente in senso ironico e con tanta amarezza - Generazioni senza futuro e senza rispetto: spero solo che abbiate fatto un bel sorriso alla telecamera, auguri e buona domenica. A presto».

Chiaro il riferimento di Eusebio Dionisi al sistema di sorveglianza presente in zona, attaverso il quale la società proverà a risalire agli autori del raid notturno, messo in scena scavalcando la staccionata adiacente al centro sportivo La Foresta.