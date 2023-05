Le Under 18 de La Foresta portano Rieti sul tetto del Lazio. Storica vittoria nel campionato regionale a squadre

RIETI - Strepitosa e storica vittoria della squadra femminile Under 18 del circolo La Foresta Rieti nel campionato regionale a squadre che si è concluso lo scorso weekend.

Il team composto da Marta Mariani (2.7), Anna Parisi (3.2) e Sara Valentini (3.5), guidate dall’allenatore e capitano Marco Iacoboni con l’ausilio del preparatore atletico Luca Verdecchia e del direttore della scuola tennis Stefano Iacoboni, hanno conquistato il tetto del campionato a squadre battendo in finale il Charly Sport di Guidonia al termine di una lunga e vincente cavalcata iniziata nei mesi scorsi che le ha condotte allo storico risultato, diventando la prima squadra Under 18 femminile di Rieti a vincere l’importante competizione.

Un risultato che rende orgoglioso tutto il team de La Foresta e che si aggiunge al già importante 2° posto ottenuto qualche mese fa dall’Under 18 femminile nel campionato a squadre invernale con il team composto oltre che dalle stesse Mariani, Parisi e Valentini anche da Marta Rossi.

La portata del risultato è evidenziata anche dalle vittorie conseguite su una serie di squadre di circoli blasonati, soprattutto dell’area romana, affrontate nel corso della competizione.

Un vanto per il territorio reatino e per il mondo locale del tennis che lascia ben sperare per il futuro delle giovani tenniste de La Foresta, a partire dal motore della squadra, la giovane Marta Mariani.