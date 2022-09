La Foresta si fa onore alle finali nazionali U16 di Lignano Sabbiadoro: 4 vittorie e 3 sconfitte

RIETI - È terminata ai quarti l'esperienza alle finali nazionali Under 16 di 3x3 per La Foresta Basket Rieti. La compagine reatina di Gioacchino Fusacchia a Lignano Sabbiadoro esce di scena a testa, con un bilancio più che positivo: quattro vittorie, ottenute ai danni di Molise, Calabria, Sardegna e Lombardia, tre invece le sconfitte, arrivate con Toscana, Marche e Veneto.

La squadra portacolori del Lazio, formata da Filippo Banti, Diego Battisti, Alessandro Crescenzi Marco Pazienza e Matteo Reginaldi, è giunta così al nono posto in una rassegna nazionale al via tra Under 16 e 18 oltre 400 atleti.