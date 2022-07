Continuano i successi de La Foresta Basket Contigliano che vince il torneo U19 di Giulianova

RIETI - Continuano i successi de La Foresta Basket Contigliano che vince il torneo di Giulianova "GiuglioBasket" nella categoria U19. Percorso netto per la squadra guidata da coach Claudio Di Fazi in terra abruzzese che ha portato i reatini ad affrontare in finale Foggia battendola per 54 a 42. Mattatore dell’incontro Michel Petendju: il prossimo sposo della Fortitudo Messina (serie C gold siciliana) è il miglior realizzatore con 20 punti che gli valgono la palma di Mvp della finale. Un’ottima vittoria per Contigliano che dopo un primo quarto non perfetto, riesce a correggere il tiro e restare al comando fino alla sirena finale.

Per gli amarantocelesti arriva quindi un altro successo in questa estate, dopo le vittorie nelle finali regionali del 3 vs 3 dello scorso 26 giugno nelle categorie U16 e U18 maschili che sono valse alla compagine reatina l’accesso alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro (dal 31 agosto al 3 settembre).

La Foresta Basket Contigliano: Roversi 14, Petendju 20, Bacary 5, Koloum 3, Malual, Miaffo 8, Sornoza, Pinna, Kader 4. All. Di Fazi