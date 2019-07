RIETI - Un nuovo impianto sportivo per Magliano. L'annuncio arruva via social dal sindaco Giulio Falcetta che lo ha vomuniccom attraverso lalsua bacheca Facebook.



«La presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato la nostra richiesta per la costruzione di un campo polivalente calcetto-tennis coperto - rende noto Falcetta - Un nuovo tassello si aggiunge agli investimenti fatti sugli impianti sportivi e pone ancor di più il nostro complesso tra i migliori della Provincia. Un nuovo impianto a disposizione della polisportiva, della scuola e di tutti i cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA