Sorgerà alle spalle del centro commerciale Lestrella, e in particolare alle spalle della parrocchia di San Luca, e occuperà circa 3 ettari di terreno, andando a integrarsi con i percorsi dell'Oasi verde Susetta Guerrini. Eccolo, il nuovo impianto sportivo della città di Latina, il primo che il Comune realizzi da anni a questa parte, e, soprattutto, la prima struttura sportiva per i quartieri Nuova Latina e Nascosa, ancora familiarmente noti in città come Q4-Q5.



DELIBERA

La giunta comunale di Latina ha approvato giovedì la delibera con cui l'amministrazione partecipa al bando e richiede i relativi finanziamenti. L'ambito è il Pnrr, sezione Sport e inclusione sociale, finanziato dall'Unione europea nel programma Next generation Ue. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dall'Unione è di 700 milioni di euro, e l'avviso specifico è rivolto ai capoluoghi con popolazione maggiore di 20mila abitanti. Due i cluster cui è possibile partecipare: il primo è quello della realizzazione di nuovi impianti sportivi, e il progetto è stato denominato Centro sportivo Outdoor Nuova Latina. L'importo sarà di 2.086.360 euro e, spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Pietro Caschera, «si tratterà di un impianto sportivo polifunzionale, per calcio, basket e padel, con annessi spogliatoi, e si integrerà nella pedonalizzazione di tutto il parco Oasi Verde. L'area individuata, dove sono disponibili tre ettari, è quella alle spalle della chiesa».

PISCINA

Ma non c'è soltanto il nuovo impianto. Il secondo cluster previsto dal bando è infatti per la rigenerazione di impianti già esistenti, e il Comune ha scelto la vasca coperta della piscina comunale. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria, al costo di 1.399.966 euro, che portano quindi la candidatura a un totale di 3.486.326 euro. Questo secondo progetto è forse ancora più rilevante del primo, per una serie di valutazioni. La prima è che, grazie all'impegno del Comune di Latina a realizzare queste opere di manutenzione straordinaria della vasca coperta delle piscine comunali, la società sportiva Nuoto 2000 ha rinunciato al filone di contenzioso legale in essere con l'amministrazione relativo alle manutenzioni (ma restano sempre in piedi altri contenziosi, ad esempio quello relativo alle utenze). In pratica, due piccioni con una fava. Il secondo è ovviamente quello diretto: grazie al finanziamento, il Comune potrà ammodernare la vasca coperta. In particolare, si potrà operare sul tetto e il soffitto, sulle vetrate e sulla vasca stessa, anche per la sua messa in sicurezza. Centrale sarà il rifacimento dei suoi solai, e in base alle prime analisi, è stato valutato che sarà opportuno limitare la portata idrica, diminuendo la profondità dagli attuali 4 metri ai futuri 2 metri, soprattutto per una questione di costi e di gestione.

