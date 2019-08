© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Regione Lazio ha finanziato con oltre 375 mila euro interventi sull’impiantistica sportiva in otto comuni della provincia di Rieti. Ad annunciarlo il consigliere regionale del Pd, Fabio Refrigeri. «I finanziamenti - spiega Refriger i- rientrano nel Programma straordinario per l’impiantistica sportiva per il quale la Regione ha stanziato 9 milioni 500 mila euro per tutto il Lazio e questi contributi sono stati decisi attraverso l’avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” che ha visto entrare in graduatoria i Comuni di Belmonte, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Poggio Mirteto, Roccasinibalda, Salisano e Torri in Sabina».Nel dettagli a Belmonte sono stati finanziati i lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo Mario Tancioni per 50 mila euro, a Borbona i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo polivalente (bocciodromo e pattinodromo) per 43.467 euro, a Cantalice i lavori di adeguamento tecnologico e contenimento consumi energetici per 39.162 euro, a Cittaducale ai lavori di adeguamento dell’impianto sportivo di via San Francesco con 50 mila euro su un progetto di oltre 78 mila euro, a Poggio Mirteto la ristrutturazione e la riqualificazione del campo sportivo “Valle Tonda” con 50 mila euro su un progetto di 63.308 euro, a Roccasinibalda la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’istituto comprensivo “Marco Polo” con 43.750 euro. a Salisano l’adeguamento tecnologico, il contenimento dei consumi energetici, l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza e la messa in sicurezza della piscina coperta con 50 mila euro mentre a Torri in Sabina sono stati finanziati i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo comunale Lucchetti con 50 mila euro su un progetto di 51 mila 933 euro.