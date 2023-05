Belmonte, inaugurato un nuovo impianto sportivo. Foto

RIETI - Un nuovo impianto sportivo sorge nel territorio comunale di Belmonte in Sabina, all’interno della frazione di Terze Ville. Il campetto è stato inaugurato nella giornata di sabato 6 maggio alla presenza di cittadini e di tanti bambini che hanno potuto subito calcare il tappeto verde, disputando la prima partita di calcio della stagione.

«Un altro importate risultato è stato raggiunto – commenta il sindaco Danilo Imperatori - Grazie alle risorse di bilancio proprie, da oggi sarà disponibile una nuova struttura sportiva all’interno della frazione di Terze Ville di Belmonte in Sabina. Al tempo dei giochi online, sicuramente importanti, ma dove troppo spesso si perde il contatto umano, abbiamo ritenuto necessario creare un punto di incontro per i nostri ragazzi, perché siamo convinti che lo sport ricopra un ruolo fondamentale per la loro crescita e per la formazione del loro carattere. Un mio sogno, condiviso e sostenuto da tutto il Consiglio comunale. Crediamo – conclude il primo cittadino – che sia un’opera importate per un territorio che esprime una notevole quantità di giovani».