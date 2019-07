RIETI - modifica delle composizioni delle commissioni consiliari: la Lega annuncia battaglia.



«Ad oggi - dice il coordinatore provinciale della Lega Paolo Mattei - il regolamento comunale prevede che ogni gruppo consiliare composto da uno fino a quattro consiglieri possa partecipare alle commissioni, percependo indennità per ogni adunanza e l’aspettativa retribuita, pagata ad aziende ed enti privati con i soldi delle casse comunali. Questo trasforma i consiglieri in percettori di privilegi, anziché motivarli a migliorare e risolvere i problemi dei cittadini».



Mattei chiede quindi al sindaco Cicchetti di modificare le modalità di accesso dei singoli consiglieri alle commisioni consiliari, altrimenti, dice «siamo pronti a raccogliere firme».



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA