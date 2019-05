UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica finale:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica finale:

TROFEO CICCAGLIONI

RIETI – Termina la regular season dei campionati Under 19 regionale B (girone B) e Under 19 provinciale reatino. L’Alba Sant’Elia si giocherà la salvezza ai playout, Quattro Strade rinuncia a prendere parte ad un Trofeo Ciccaglioni che è attualmente privo dell’ottava squadra partecipante.Ospite del Fiano Romano, l’Alba Sant’Elia si impone 4-1 e si qualifica ai playout di sabato prossimo contro la Castelnuovese (gara secca che, per ragioni di classifica, si dovrebbe disputare in casa dei romani. Chi vince è salvo). Decidono la doppietta realizzata da Di Casimirro e le reti di Mostarda e Laudati. Danilo Renzi, allenatore dell’Alba: «Abbiamo affrontato un'ottima squadra che, tuttavia, aveva poche motivazioni. Siamo partiti con il piglio giusto e presto siamo andati in vantaggio 2-0. Dopo una prima frazione chiusa sul 2-1 per noi, nel secondo tempo abbiamo cercato di gestire un match contro un avversario che ha venduto cara la pelle. Solo nel finale abbiamo chiuso la partita, ottenendo un ottimo 4-1. Sabato prossimo ci giocheremo tutto nel playout».Castelnuovese – Eretum Monterotondo 3-2; Football Riano – Licenza 3-0; Real Tuscolano – Guidonia 1-2; Grifone Gialloverde – Atletico Torrenova 1-5; Libertas Centocelle – Polisportiva De Rossi 2-1. Turno di riposo osservato da Tor Sapienza e Lupa Frascati.Tor Sapienza 59; Atletico Torrenova 51; Polisportiva De Rossi 50; Libertas Centocelle 47; Fiano Romano 41; Guidonia 39; Eretum Monterotondo 35; Real Tuscolano 34; Grifone Gialloverde 31; Lupa Frascati, Licenza 30; Castelnuovese, Alba Sant’Elia 20; Football Riano 18. Quest’ultima retrocede nei provinciali insieme a Valle del Tevere e Città di Palombara, già da tempo ritiratesi.Finisce 2-2 tra Poggio Nativo e Poggio Mirteto. I padroni di casa vanno a segno con Fiorentini e Borghese, gli ospiti con Del Bufalo e Ferrari. Alexandro Zossolo, tecnico del Poggio Nativo: «Un risultato che ci sta un po’ stretto. Arbitraggio che ancora una volta ci ha penalizzato. Al di là di questo, i ragazzi hanno disputato una bella prestazione. Peccato per un rigore non concesso e soprattutto per un gol annullato per fuorigioco». Commenta la sfida anche Renzo Fois, mister del Poggio Mirteto: «Nonostante i tanti infortunati e squalificati, abbiamo giocato una buona gara in un campo ridotto molto male dalla pioggia. I ragazzi sono stati davvero bravi, hanno dato tutto e non hanno fatto rimpiangere gli assenti. Perciò complimenti a tutti e, in particolare, a Ferrari, che con questa sua ultima rete si è assicurato il titolo di miglior marcatore del torneo».A causa di pochi giocatori a disposizione, il Selci decide di non prendere parte alla trasferta contro la Spes Poggio Fidoni, che vince 3-0 a tavolino. Paolo Patacchiola, allenatore della Spes: «Complimenti alla squadra per la caparbietà dimostrata in tutto il campionato. I ragazzi sono cresciuti molto e hanno fatto sicuramente un ottimo finale di stagione. Sono orgoglioso di loro».Sconfitta casalinga per la Maglianese: il Real Monterotondo Scalo trionfa 2-0. Giancarlo Nesta, vicepresidente dei sabini: «Tralasciando i risultati ottenuti in campo, desidero ringraziare giocatori, allenatore e staff per tutto il lavoro durante la stagione. Il settore giovanile è per noi una preziosa risorsa».A causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, rinviata a data da destinarsi la gara tra Brictense ed Equicola. Il match potrebbe rigiocarsi nel pomeriggio di mercoledì.Turno di riposo osservato da Cantalice (campione), Passo Corese e Quattro Strade.Cantalice 50; Real Monterotondo Scalo 45; Poggio Mirteto 39; Quattro Strade 32; Passo Corese 30; Poggio Nativo 29; Brictense 26; Equicola 25; Spes Poggio Fidoni 18; Selci 12; Maglianese 8. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.Conclusosi il campionato, l’Under 19 provinciale reatino prevede generalmente lo svolgimento del Trofeo Ciccaglioni, tradizionale torneo in cui si affrontano le squadre classificate dal secondo al nono posto. Quest’anno c’è però un problema: Quattro Strade ha annunciato che non prenderà parte alla competizione, la quale attualmente non dispone di un ottavo partecipante dato che prima Selci e poi Maglianese (le due compagini inizialmente escluse) hanno deciso di non voler essere ripescate. A questo punto resta da scoprire cosa ne sarà del Ciccaglioni di questa stagione. In settimana si attendono decisioni ufficiali.