RIETI - Dodici medaglie e il terzo posto nella classifica per società. Fra un campionato italiano e l’altro, la Kuden Goshin Ryu guidata dal Maestro Giuliano Spadoni trova anche il tempo per fare incetta di podi alla Coppa Italia di Ju Jitsu Csen 2019 e quinto Memorial Maestro Alberto Alunni, andata in scena nel fine settimana umbro al Palapaternesi di Foligno.Competizione di carattere nazionale, che ha visto la partecipazione di ventidue società provenienti da tutta la penisola in rappresentanza di undici regioni, per un totale di 300 atleti che nelle due giornate di gara hanno affollato l’impianto di Foligno. A rappresentare la reatina Kuden Goshin Ryu Ju Jitsu Rieti erano in undici (Jacopo Pezzotti, Leonardo Dionisi, Iacoboni Lorenzo, Angelo Scaccia, Lorenzo Bonaventura, Riccardo Rossetto, Gianluca Rossi, Nicolò Mariani, Chiara Recchi, Alessia Marconi e Federico Onofri) portando a casa ben dodici medaglie, con sette ori, due argenti, tre bronzi e la terza piazza come società sia nella Coppa Italia - preceduti dal Club la Dolce Arte (Umbria) e dalla Black Belt School (Sicilia) - che nel Memorial Alunni, nuovamente dietro al Club la Dolce Arte e al California Club (Liguria).Un bel bottino per i ragazzi reatini guidati dagli Istruttori Marco Chiappalone, Francesco Bertoni e Giancarlo Pacifici e un altro risultato di qualità per Spadoni, dopo già il titolo di campione italiano ottenuto per la seconda volta in due anni da Simone Rossi (categoria 62 Kg) ai campionati italiani assoluti di Ju-Jitsu di Catania di inizio novembre, insieme a quello di vice campione azzurro conquistato da Jacopo Pezzotti (categoria 85 Kg).