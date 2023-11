La Kuden Goshin Ryu fa il pieno di medaglie al VI trofeo nazionale di ju jitsu “Alberto Alunni”

Giovedì 16 Novembre 2023, 16:47







RIETI - Si è svolto domenica 12 novembre al Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli Assisi, il sesto Trofeo Nazionale di Ju Jitsu specialità Fighting System, un Trofeo organizzato dall'Asd Club La Dolce Arte, dove il maestro Alunni è stato il fondatore e dalla Fijlkam federazione di riferimento.



La Kuden Goshin Ryu di Rieti era presente con 15 atleti, tra pre agonisti e agonisti riportando a casa: 4 Ori, 3 Argenti e 3 Bronzi, su un totale di oltre 250 atleti partecipanti.



Un Trofeo quello di Assisi che ha visto la partecipazione di giovani atleti emergenti e atleti già affermati in campo nazionale, con un tasso tecnico molto elevato, ma i piccoli e gli agonisti della Kuden non si sono fatti impressionare e hanno dato il massimo per fare bella figura riportando a casa un bottino di tutto riguardo.



Non sono riusciti a salire sul podio in 5, per mancanza di esperienza essendo loro la prima gara in assoluto ma si ci ritenta per la prossima gara a fare sempre meglio.



Il prossimo appuntamento è per il 17 Dicembre per il Trofeo Nazionale dei Due Mari e il Campionato Italiano a Squadre di Fighting System a Taranto.



Da registrare sempre in casa Kuden i crescenti insegnanti tecnici, infatti presso il Centro Olimpico di Ostia dal 6 all’11 Novembre si è svolto il corso per: Allenatore, Istruttore, Maestro di jujitsu Fijlkam, che hanno visto diplomarsi Allenatore: Mauro Chiappalone, Marco Chiappalone e Leonardo Dionisi.



Grande è la soddisfazione in casa Kuden del maestro Giuliano Spadoni, dove crescono nuove figure tecniche e tantissimi campioni, ed ora aspettiamo domenica 19 Novembre per i nuovi passaggi di Dan e Aspiranti Allenatori presso il comitato regionale di Roma.



Classifiche



Categoria Maschile bambini (5-7 anni)



🥇Ciani Stefano Primo classificato (-20kg)



🥇Leoni Alessandro Primo classificato (-24kg)



🥈Grillo Alessio Secondo classificato (-28kg)



Categoria Maschile fanciulli (8-9 anni)



🥇Petrangeli Angelo Primo classificato (-27kg)



-Volpe Samuele Quinto classificato (-30kg)



🥈Chiappalone Christian Secondo classificato (-38kg)



Categoria Maschile ragazzi (10-11 anni)



-Mostarda Diego Settimo classificato (-38kg)



🥉Leoni Massimo Terzo classificato (+50kg)



Categoria Maschile esordienti (12-13 anni)



-Scipioni Gianmarco Quarto classificato (-42kg)



-Ramacogi Stefano Quarto classificato (-55kg)



🥈Grillo Riccardo Secondo classificato (-60kg)



Categoria Femminile ragazzi (10-11 anni)



🥉Sabetta Matilde Terza classificata (-48kg)



-Grillo Giulia Quarta classificata (-48kg)



Categoria Maschile juniores (18-20 anni)



🥉Giovannelli Alessio Terzo classificato (-77kg)



Categoria Maschile seniores (21-35 anni)



🥇Dionisi Leonardo Primo classificato (-77kg)