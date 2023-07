Consegna delle cinture, riconoscimenti ed esibizioni: grande festa di ju jitsu della Kuden Goshin Ryu

Domenica 2 Luglio 2023, 13:14







RIETI - Grande festa di Ju Jitsu, quella che si è svolta venerdì 30 giugno in casa della Kuden Goshin Ryu di Rieti presso il Centro Sportivo Infinity Wellness di via del Terminillo, infatti si è svolta la consueta cerimonia di consegna delle cinture e dei riconoscimenti in merito all’attività agonistica e tecnica per la stagione sportiva 2023, con esibizione del settore giovanile.



La serata si è aperta con un susseguirsi di dimostrazioni da parte dei piccoli Juska che hanno dato lustro alle doti intraprese durante l’anno accademico 2022/2023, grande è stato l’entusiasmo da parte dei genitori, dei parenti e amici intervenuti alla manifestazione.



Finita la carrellata delle dimostrazioni si è proceduto alle premiazioni dei passaggi di cintura e dei riconoscimenti dell’attività sportiva e tecnica intrapresa da parte della Kuden in questo anno 2023 molto intenso e correlato da tante soddisfazioni da parte degli allievi della Kuden.



«Adesso ci godiamo la pausa estiva come ci afferma il maestro Spadoni, per concentrarsi da settembre per altri traguardi, in primis gli esami per cintura nera federali, nuove figure professionali corso allenatori e preparazione per competizioni nazionali e soprattutto con i bambini serbatoi per il futuro del Ju Jitsu».