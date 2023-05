Criterium nazionale giovanissimi di ju jitsu. il Kuden Goshin Ryu brilla a Taranto

RIETI - Si è svolto al palazzetto dello sport di Montemesola Taranto il primo Criterium Nazionale sud Italia per il settore Ju Jitsu giovanile targato Fijlkam. L’evento di carattere nazionale ha visto la presenza di 17 società e oltre 235 giovani atleti. La Kuden Goshin Ryu era presente con 6 giovani atleti mettendo a segno un primo posto, due terzi posti e 3 quarti posti, da registrare tutti alla prima esperienza di gara a carattere nazionale e con categorie affollatissime. Grande e la soddisfazione in casa Kuden e da parte dei genitori che hanno preso parte alla trasferta in terra pugliese.

Il direttore tecnico maestro Giuliano Spadoni e il maestro Marco Chiappalone affermano: «Una gara di alto spessore tecnico, con categorie molto piene i nostri ragazzi alla prima esperienza sì sono comportati egregiamente, dove i primi posti potevano essere due a favore di Stefano Ramacogi solo per una disattenzione dovuta all’inesperienza non si sono potuti concretizzare va bene ugualmente perché i ragazzi si sono divertiti e hanno socializzato con altre realtà. Adesso ci dobbiamo concentrare per i passaggi di cintura che si svolgeranno nel mese di giugno».



I risultati



Massimo Leoni primo classificato.



Stefano Ramacogi terzo classificato.



Matilde Sabetta terza classificata.



Christian Chiappalone quarto classificato.



Vincenzo Barbacario quarto classificato.



Alessandro Leoni quarto classificato.