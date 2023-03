Kuden Goshin Ryu sugli scudi nella Coppa Italia di ju jitsu in terra ligure

RIETI - Si è svolta presso il PalaMariotti di La Spezia l’edizione 2023, della Coppa Italia di Ju Jitsu, specialità Fighting System. Il quartetto reatino formato da: Leonardo Dionisi, Iacopo Pezzotti, Alessio Giovannelli e Lorenzo Iacoboni hanno fatto registrare un bottino di 2 ori, un bronzo e un quinto posto.



Una competizione quella della Coppa Italia in terra spezzina, che ha fatto registrare una presenza di oltre 350 atleti provenienti da tutta la penisola, con 35 società intervenute con categorie affollate e di altissimo livello tecnico.

I gioielli reatini nelle rispettive categorie, si sono distinti dettando i ritmi giusti, mettendo a segno colpi di alta classe che hanno permesso loro di stare nei gradini più alti del podio.





I due primi posti: Alessio Giovannelli primo classificato nella categoria Juniores Kg 77, ha dettato il suo ritmo impostando la sua tecnica in una categoria affollatissima, senza farsi intimorire si è sbarazzato di tutti gli avversari in categoria arrivando alla finale vincendo per Full Ippon in 30”conquistando la cintura nera.



Iacopo Pezzotti primo classificato categoria Seniores 85 Kg, non ha sbagliato un colpo molto concentrato e determinato, si è aggiudicato la competizione della sua categoria con molta caparbietà.



Leonardo Dionisi, molto stretto il suo terzo posto anche perché è ancora il detentore del titolo di campione italiano nella 77 Kg Senior, non è riuscito nell’impresa di fare l’accoppiata: Campionato Italiano e Coppa Italia.



Lorenzo Iacoboni, un combattente nato! non è riuscito a salire sul gradino del podio per pochissimo, la categoria 69 Kg Junior, molto folta con atleti di qualità, «ma ci rifaremo» come afferma lo stesso Lorenzo.