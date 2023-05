Kuden Goshin Ryu, tre reatini per la formazione della nazionale italiana di ju jitsu

RIETI - Si è svolto ieri, sabato 27 maggio, al centro olimpico federale di Ostia, il primo collegiale di JuJitsu riservato alle categorie Junior e Senior per la specialità del Fighting System. 30 sono stati i convocati dal Direttore Tecnico Area Sportiva della Fijlkam maestro Carlo Cariola, provenienti da gran parte d’Italia a gli ordini del commissario tecnico maestro Francesco Scolti.



Erano presenti tra i convocati i tre moschettieri della Kuden Goshin Ryu dì Rieti, Leonardo Dionisi, Jacopo Pezzotti, Alessio Giovannelli. Tre reatini per la formazione della nazionale italiana di Ju Jitsu. Grande è l’entusiasmo in casa Kuden, sono stati selezionati perché primi nel reking nazionale come vincitori di titoli italiani e Coppa Italia.



Una grande opportunità ed esperienza è stata quella al centro federale di Ostia, dove per ben cinque ore si sono allenati e confrontati con i migliori “Juska” d’Italia riportando a casa una grande consapevolezza di essere tra i primi sei atleti nelle rispettive categorie per la formazione della nazionale italiana di Ju Jitsu.



«Grazie ragazzi da tutta la Kuden e dal maestro Spadoni di portare sempre in alto il Ju Jitsu italiano e reatino».