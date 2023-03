Incidente tra due auto su via Palmiro Togliatti, traffico in tilt

RIETI - Ancora un incidente su via Palmiro Togliatti, stavolta all'incrocio con via delle Acque, nei pressi della caserma del comando provinciale della Guardia di Finanza.

A scontrarsi, nella rotatoria che porta sul cavalcavia di via Pietro Nenni, una Opel Corsa che procedeva in direzione Campoloniano e una Dacia Sandero che si immetteva sulla strada principale per dirigersi verso Rieti.

Impatto tremendo, sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale di Rieti per regolare il traffico, attualmente in tilt. Feiti lievi i conducenti.