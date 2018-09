RIETI – E’ ufficiale. Il Rieti rinuncia alla partecipazione al campionato regionale Under 16 Eccellenza, precedentemente denominato “Allievi Fascia B Elite”. I reatini avrebbero dovuto cominciare la stagione lo scorso fine settimana, con la squadra inizialmente inserita nel girone A, insieme ad altre 15 compagini, per la maggioranza della Capitale.



IL COMUNICATO DELLA LND LAZIO

La società FC RIETI con nota del 10.09.2018 ha comunicato il proprio ritiro dal campionato di competenza.

Visto l'art. 53, comma 3 e 8, delle N.O.I.F.,

SI DECIDE:

a) di considerare la Società FC RIETI esclusa dal campionato di competenza;

b) di comminare alla stessa l'ammenda prevista per il ritiro dal campionato, fissata in euro 1030,00

Le società che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria, come da calendario, osserveranno un turno di riposo.

