Il Rieti pensa all'esonero di Boccolini: sono ore decisive. Contestazione a fine gara. Il video

RIETI - Per la seconda volta consecutiva, in casa Rieti nessuno si presenta in sala stampa per analizzare il momento.

Società e tecnico restano chiusi in segreteria per fare il punto della situazione e capire che strada intraprendere, anche se a questo punto la posizione di Alessandro Boccolini si fa davvero complicata. E stavolta l’esonero dell’ex tecnico della Viterbese non è utopistico: la società ci sta ragionando sopra, anche spinta dallo stesso allenatore capitolino, il quale già sette giorni fa dopo il ko con l’Unipomezia, si era messo in discussione. Sono ore decisive e la situazione potrebbe evolvere da un momento all’altro.