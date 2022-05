Minaccia di percosse l'arbitro: 4 turni di stop a giocatore. Offese alla terna: club multato

RIETI - Archiviata la tredicesima giornata di ritorno arrivano le decisioni del giudice sportivo. Fra le reatine colpito il Poggio Mirteto.

Per i mirtensi ammenda di 150 euro “Perchè propri sostenitori, nel corso della gara ripetutamente, rivolgevano espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale”. Squalifica per quattro gare effettive a Alessandro Crudi. “Calciatore in panchina, veniva espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterava tale comportamento. A fine gara, con atteggiamento particolarmente aggressivo, minacciava l'arbitro di percosse”.

Invece per l’Amatrice squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione a Francesco D’Amelia.