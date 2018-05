di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare dello scorso weekend di Prima e Seconda categoria.



PRIMA CATEGORIA

Per la gara tra Nomentum e Velinia non disputata per assenza degli ospiti il giudice sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino al Velinia 0-3, una multa di 500 euro (sanzione raddoppiata perché il fatto si è verificato nelle ultime 3 giornate di campionato) e un punto di penalizzazione in classifica. Multa di 100 euro all’Alba Sant’Elia “perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive e blasfema nei confronti dell'arbitro”, squalifica fino al 15 giugno a Lorenzo Cecca (massaggiatore Ginestra) “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro”, fino al’8 giugno ad Antonello Cacchiarello (massaggiatore Scandriglia) “per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario”, fino al 1 giugno a Roberto Bastioni (massaggiatore Capradosso) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria”, due gare a Ka Abdul Cheik Adenihi (Ginestra), un turno a Francesco Boni (Ginestra), Federico Ottaviani (Capradosso).



SECONDA CATEGORIA

Per la gara tra Brictense e Quintilianum non disputata per assenza degli ospiti il giudice sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino al Quintilianum 0-3, una multa di 300 euro (sanzione raddoppiata perché il fatto si è verificato nelle ultime 3 giornate di campionato) e un punto di penalizzazione in classifica. Squalifica fino all’8 giugno a Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere) “per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive”, due gare a Filippo Miniucchi e Luca Silvestri (Piazza Tevere), Federico Ciogli (Piazza Tevere) “per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive a fine gara”, una giornata a Daniele Vitale (Amatrice), Luca De Fulgentis (Cittaducale), Antonio Valeri (Cittareale), Alhge Kanyi (Rufinese), Gabriele Colarieti (Santa Susanna), Fabrizio Valzecchi (Atletico Canneto), Marco Fioravanti (Rufinese).

