UNDER 18 GOLD

UNDER 18 SILVER

Npc Willie

Parziali

UNDER 15 SILVER

Npc Willie CentralCar Rieti

Parziali

UNDER 14 ELITE

Npc Willie

Parziali

UNDER 14 REGIONALE

Npc Willie Rieti

Parziali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Solo quattro formazioni in campo nell'ultimo weekend per la Npc Willie, conferme importanti arrivano dall'Under 18 Silver e l'Under 14 Elite, mentre cadono nel finale l'Under 15 Silver e l'Under 14 Regionale. Turno di riposo per l'Under 20, mentre attende il calendario della seconda fase l'Under 15 Gold. Al via domani la seconda fase per l'Under 18 Gold, mentre debutta lunedì l'Under 16 Eccellenza contro la Tiber. Nei prossimi giorni al via anche l'Under 18 Femminile, sul campo della Smit Roma.Si prepara al ritorno in campo l'Under 18 Gold, che dopo aver chiuso il campionato al primo posto, ha conosciuto le avversarie della seconda fase. A dare battaglia alla formazione di coach De Ambrosi ci saranno Algarve Roma Torrino, Uisp XVIII e Basket Scauri. La prima avversaria sarà proprio la compagine pontina, domani a Scauri.Undicesimo risultato utile consecutivo per l'Under 18 Silver di Paolo Matteucci, che batte tra le mura amiche l'Omnia Roma 87-37. I reatini restano così in testa al girone C, a quota 24, a tre giornate dal termine. Contro i romani, gara senza storia, troppo divario tra i due roster, con gli amarantocelesti che rifilano ben 50 punti di scarto agli ospiti.: Marchetti 11, Ciogli 4, Chiavolini 8, Ciani D. 12, Angelucci 3, Rinaldi 13, Santarelli 11, Cattani, Vergij 2, De Angelis 8, Nacchia 13, Colasanti 2. All. Matteucci: 26-15, 22-9, 23-9, 16-6Sconfitta interna per la formazione di coach Angelucci, che cade contro la capolista Basket Roma, 51-57. Gara equilibrata, risolta soltanto nelle battute dai romani, giocata su buoni ritmi da entrambi le formazioni. Partono meglio gli ospiti, ma i reatini riescono a ribaltare lo svantaggio iniziale, grazie a un ottimo terzo quarto, che lancia i padroni di casa sul più tre. Sulla prestazione dei suoi ragazzi, coach Angelucci, afferma: «Hanno dimostrato come sempre di seguire i consigli che gli vengono dati. Bravissimi, andiamo avanti».: Martelli 5, Amour 3, Conti 23 , Bolletta 7, Conte 13 Savi , Gatta , Dionisi, Colasanti, Cargoni All. Angelucci: 11-19, 13-6, 16-12, 11-20Continua a vincere l'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, che supera i pari età del Ponte di Nona 70-68. Vera impresa dei reatini, che battono la capolista e finora unica imbattuta del torneo. Prestazione da incorniciare per il collettivo amarantoceleste, protagonista di una bella gara, sia in attacco, che in fase difensiva, mettendo in campo una grande intensità che manda in difficoltà i romani.: Federici, Colantoni, Conti 2, Orsini, Feliciangeli 7, Santoprete 9, Aguzzi 21, Cattani 2, Mammoli 5, Capasso 17, Vergij 7.: 14-17, 24-18, 17-16, 15-17Sconfitta esterna per la formazione dei coach Brandi e Vaccaro, sul campo della Sam Basket Roma termina 58-48.Sfida equilibrata nei primi tre quarti, con le due formazioni sempre vicine nel punteggio, ma nell'ultimo periodo arriva il parziale decisivo che consegna la vittoria ai romani.: Carlini 15; Margarita 10; Mostarda 7; Rivoltella 5; Di Virgilio 5; Caluisi 5; Bonafaccia 1; Vincenzi; Forlani.: 16-13, 11-11, 10-10, 21-14