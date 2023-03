Giovanili: nell’U17 Grifo Academy e P.Mirteto cercano di riavvicinarsi alla vetta, big match tra Nuova Rieti e P.Moiano nell’U15. Il programma gare

RIETI – Al via tra oggi pomeriggio e domani le gare di un nuovo fine settimana di calcio giovanile. In primo piano ci sono sicuramente i due tornei provinciali in cui è coinvolta la Nuova Rieti capolista: nell’Under 17, infatti, gli amarantocelesti riposeranno e quindi Grifo Academy (a -6) e Poggio Mirteto (-7) avranno la possibilità di accorciare le distanze, mentre l’Under 15 di Marco De Giorgi affronterà il Poggio Moiano secondo in classifica, attualmente lontano solamente 5 lunghezze.

Altrettanto interessante è poi il match d’alta classifica tra l’Accademia Calcio Sabina Under 14 e i pari età dell’Achillea 2002: già da questo weekend l’obiettivo dei biancoazzurri è salire in seconda posizione, sperando in un passo falso della Vigor Rignano Flaminio, al momento avanti di un punto.

Da registrare, infine, che, al di là del recupero fra Ginestra e Valle del Peschiera, non sono previste altre sfide per il campionato Under 19 provinciale, che riprenderà tra il 25 e il 26 marzo con il penultimo turno.

Di seguito, l’elenco di tutte le partite che vi racconteremo, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale B (girone B) – XIX giornata

Alba Sant’Elia – Aurelia Antica Aurelio: oggi, 18/3, ore 15:00, campo “Angelo Milardi” di Contigliano

Wospac Italy – Cantalice: oggi, 18/3, ore 16:45, campo “Ivo Di Marco” di Roma

Under 19 provinciale (Rieti) – recupero XVI giornata

Ginestra – Valle del Peschiera: oggi, 18/3, ore 15:00, campo comunale “Santa Maria” di Monteleone Sabino

Under 18 regionale (girone B) – XXIII giornata

Don Gaspare Bertoni – Poggio Moiano: oggi, 18/3, ore 16:30, campo “Vittorio Angelucci” di Settebagni

Under 17 provinciale (Rieti) – XVII giornata

Palombara – Passo Corese: domani, 19/3, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Poggio Mirteto – Velinia: domani, 19/3, ore 10:30, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Accademia Calcio Sabina – Grifo Academy: domani, 19/3, ore 11:30, campo comunale di Forano

Poggio Moiano – Mentana 1947: domani, 19/3, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Città di Rieti – Pro Calcio Studentesca: domani, 19/3, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Turno di riposo per la Nuova Rieti capolista

Under 16 regionale (girone B) – XIX giornata

Formello – Cantalice: domani, 19/3, ore 9:00, campo “Piero Maria Garofoli” di Formello

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XIX giornata

Academy Sport Center – Passo Corese: oggi, 18/3, ore 15:00, campo “Academy Sport Center” di Roma

Palombara – Città di Rieti: oggi, 18/3, ore 18:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Under 15 provinciale (Rieti) – XVII giornata

Poggio Mirteto – Mentana 1947: oggi, 18/3, ore 15:00, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Velinia – Palombara: oggi, 18/3, ore 15:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Accademia Calcio Sabina – Brictense: domani, 19/3, ore 15:00, campo comunale di Forano

Nuova Rieti – Poggio Moiano: domani, 19/3, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Pro Calcio Studentesca – Città di Rieti: domani, 19/3, ore 15:00, campo del quartiere Micioccoli di Rieti

Pro Fiano – Passo Corese: domani, 19/3, ore 15:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Under 14 regionale (girone B) – XIX giornata

Tor di Quinto – Cantalice: oggi, 18/3, ore 15:00, campo “Vittorio e Paolo Testa” di Roma

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XIX giornata

Passo Corese – Città di Rieti: oggi, 18/3, ore 15:00, campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Accademia Calcio Sabina – Achillea 2002: domani, 19/3, ore 9:00, campo comunale di Forano