Rieti, Giornate Fai d'Autunno a Villa Battistini e nella terrazza e nel cortile dell'Ospedale Vecchio

RIETI - In occasione delle Giornate FAI di Autunno 2020, nei fine settimana del 17/18 e del 24/25 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, il Gruppo FAI Rieti ha organizzato visite guidate in due luoghi:

1) La terrazza e il cortile dell'Ospedale Vecchio, nel centro storico di Rieti, passando per gli esterni della Chiesa di Sant'Antonio Abate: a grande richiesta verrà nuovamente aperto questo sito che è candidato come Luogo del Cuore nella campagna a cadenza biennale del FAI e che ad oggi ha già raccolto oltre 2.000 voti, grazie anche al coinvolgimento corale di tutte le istituzioni, in primis la proprietaria, la Regione Lazio, oltre al Comune di Rieti, la Provincia di Rieti, la Diocesi, e le varie associazioni locali, e più di ogni altro moltissimi cittadini, tra cui innumerevoli giovani. Per molti è stato scoperto un luogo considerato misterioso. Questo grande complesso architettonico, con la sua monumentale chiesa progettata da Jacopo Barozzi detto il Vignola, è stato per 700 anni l’ospedale cittadino, chiuso da oltre venti anni e bisognoso di recupero e valorizzazione per nuovi usi contemporanei. Sarà possibile visitare il giardino, la terrazza panoramica, dalla quale ammirare il Terminillo e la vicina chiesa di Sant’Agostino da una nuova prospettiva, ed il cortile. Si potrà sentir raccontare la storia di questo complesso storico artistico dai volontari FAI, tra di loro storici e storici dell’arte, archeologi, architetti e membri dell’Associazione Riattivati, affiancati dagli aspiranti ciceroni del Liceo Artistico Calcagnadoro di Rieti. In questa occasione verranno svelate novità e scoperte recenti, rese possibili dagli studi condotti dai volontari FAI negli ultimi mesi. Tra gli argomenti che verranno illustrati: le mura romane risalenti al III secolo aC. La prenotazione alla visita è obbligatoria e deve essere effettuata collegandosi al link https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-sant-antonio-abate-rieti?gfa. L’appuntamento per i visitatori sarà al punto informazione FAI allestito a Piazza Oberdan. In quell'occasione sarà possibile anche iscriversi al FAI e conoscere le attività che la Fondazione svolge.



2) Villa Battistini - Parco della Musica, a Collebaccaro nel Comune di Contigliano. La villa è stata la residenza del baritono Mattia Battistini, il grande interprete della lirica di inizio ‘900. Oggi la villa ospita una sede del Conservatorio di Santa Cecilia, l’eccellenza della formazione musicale italiana ove anche Mattia Battistini studiò. Sarà possibile vedere cimeli del famoso cantante, tra i quali preziosi abiti di scena, il suo pianoforte attentamente restaurato, mobili originali della villa e gli affreschi del maestro Calcagnadoro, visitando una mostra allestita da Francesca Romana Pinzari per il Comune di Contigliano. Le visite saranno condotte dai volontari FAI dell’Associazione Hortus Simplicium, da tempo impegnati nello studio di questo sito, affiancati dagli aspiranti ciceroni del Liceo Scientifico Jucci di Rieti. In occasione di questa apertura straordinaria, il Conservatorio di Santa Cecilia ha organizzato esecuzioni musicali di allievi a cura del M° Cinzia Damiani, reggente della sede di Villa Battistini, ed il Comune di Contigliano ha previsto eventi collaterali, come gli interventi dell’attore Paolo Fosso che interpreterà Mattia Battistini, un concerto lirico, il 17 ottobre alle 21, nella chiesa della Collegiata di San Michele a Contigliano Alto a cura di Piero Fasciolo, una esposizione di oggetti della collezione privata del collezionista Claudio Aleandri riferibili al grande baritono e infine un percorso del gusto con i ristoranti di Contigliano e Monte San Giovanni con specialità tradizionali del periodo in cui visse l’artista.

Anche in questo caso, per partecipare è obbligatorio prenotarsi, collegandosi al link https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-battistini?gfa . L’appuntamento per i visitatori sarà al punto informazione FAI allestito in Via Mattia Battistini 6 a Collebaccaro, Contigliano (RI). Come a Rieti, qui sarà possibile iscriversi al FAI e conoscere le attività che la Fondazione svolge.

Si precisa che l'intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e di distanziamento sociale dovute all'emergenza Coronavirus.

