Francesco Battisti è tornato a casa dopo gli accertamenti al de Lellis: «Solo uno spavento, è tutto ok»

RIETI - Francesco Battisti è tornato a casa, gli esami strumentali hanno avuto esisto negativo. L'esterno d'attacco del Cantalice che, nella gara di Coppa Italia di Promozione contro il Valle del Peschiera ha avuto uno scontro di gioco con il portiere Cristian Martini, non ha riportato traumi e intorno alle 2 della scorsa notte, è tornato a casa.

Uno spavento per Francesco e la sua famiglia presente ieri pomeriggio al Gentile di Grotti. Al 36’ del secondo tempo, l'under del 2004, si è scontrato fortuitamente col portiere avversario rimanendo a terra. Nello scontro il 18enne ha accusato un forte dolore al torace, ma gli esami non hanno rilevato nulla. Nella caduta ha poi sbattuto la testa restabdo però sempre cosciente. Per ulteriori accertamenti i medici hanno effettuato una Tac ma anche da quest’ultima non è stato riscontrato nulla.

«Mi sono spaventato - afferma il calciatore - Cadendo a terra non vedevo bene, respiravo male e non riuscivo a parlare, avevo un forte dolore al torace. Fortunatamente dagli esami non è stato riscontrato nulla. I medici mi hanno consigliato di rimanere cinque giorni a riposo, anche se la voglia di giocare è tanta non posso allenarmi questa settimana».

«È stato solo un brutto spavento, sono molto felice che il ragazzo stia bene - dice il presidente del Cantalice Franco Panfilo - Vorrei ringraziare il Valle del Peschiera per il servizio offerto. In Promozione avere l’ambulanza durante le gare non è obbligatorio ma loro l’hanno messa a disposizione come d’altronde abbiamo fatto noi nella gara di andata e faremo per tutto il resto della stagione».