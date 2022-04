La Bf Sport non sfrutta il doppio vantaggio: a Fidene finisce 2-2. Zepponi: «Occasione persa»

RIETI - Una Bf Sport quasi al completo non va oltre il pari in casa del Fidene: termina 2-2. Dopo il doppio vantaggio con Tolomei e Grifoni la riprendono i padroni di casa. Pareggio amaro dopo la vittoria della precedente uscita con la capolista Passo Corese (2-0). I gialloneri si posizionano in sesta posizione -6 dal primo posto. Per i reatini la pausa Pasquale è più corta: mercoledì al Gudini in programma i quarti di finale di Coppa Italia contro Fonte Meravigliosa.

La gara

Assente alla gara per motivi lavorativi solo Severoni. Tornano a disposizione di mister Gentili Cardini, Ciaramelletti, Floridi e Grifoni reduci da infortuni.

Pronti via, la Bf Sport approccia il match nel migliore dei modi: intorno al 10’ Ciaramelletti, di nuovo tra gli undici, cerca e trova Cavallari, il capitano di prima innesca Tolomei che con un pallonetto sull’estremo difensore di casa trova il gol del vantaggio. Il duo Cavallari-Tolomei è protagonista anche nei primi minuti della gara col Fidene. 7’ più tardi Cavallari da corner trova Grifoni che di testa fa 2-0. Intorno al 40’ una grande conclusione di un attaccante avversario trova l’angolo più lontano di Pezzotti per il 2-1.

Negli spogliatoi i padroni di casa riprendono fiducia. Gara in equilibrio fino al 20’ poi un presunto tocco di mano di Chinzari è la chiave per il 2-2 del Fidene: su rigore molto contestato arriva il pari. Poco più tardi un tiro di Casciani viene salvato sulla linea e a 6 minuti dal termine viene espulso per condotta antisportiva un giocatore del Fidene. Termina così la gara.

Le dichiarazioni

Il vice presidente Matteo Zepponi: «Oggi è stata un’occasione persa visto che la prima in classifica ha perso punti. Faccio comunque i complimenti alla squadra perché in questa stagione stanno dando tutto. Chiaramente il campionato ancora non è chiuso visto che mancano sei giornate e tutto può ancora succedere. Adesso, però, ci dobbiamo concentrare sulla Coppa perché vogliamo la semifinale».