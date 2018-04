di Christian Diociaiuti

RIETI- Organizzata dalla Delegazione Figc di Rieti con l’aiuto dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’Assoallenatori di Rieti, si è svolta nella mattinata di ieri allo stadio Manlio Scopigno Centro d’Italia la manifestazione “Festa del calcio”. La Delegazione ha invitato tutti i bambini delle scuole elementari reatine, della città e della provincia: secondo le stime degli organizzatori, sul verde dello stadio reatino si sono alternati 800 bambini. Partite, tiri, slalom e tanto divertimento, in una mattinata coloratissima per bambine e bambini presenti. A partecipare i piccoli studenti, per una mattina tutti calciatori, di prima e seconda elementare. Insieme alle maestre e ai maestri, oltre che ai tecnici qualificati Aiac, i partecipanti hanno ascoltato i consigli e soprattutto, hanno giocato tutti insieme, per conoscere da vicino il gioco del calcio. Raggianti i componenti della Delegazione Figc reatina, a partire dal delegato Fabrizio De Tommaso, fino a tutti gli altri responsabili. L’esercito di bambini ha giocato per oltre due ore sull’erba dello Scopigno, prima di tornare in classe.

