di Raffaella Di Claudio

RIETI - Pronti a “pedalare per divertirsi” come recita lo slogan dell’edizione 2018 della Colli della Sabina.

Appuntamento domani 25 aprile alle ore 7.30 in piazza Salvo D’Acquisto a Passo Corese, quando la manifestazione pensata e fatta crescere dall’associazione Acido Lattico Mtb, presieduta da Marco Barletta, aprirà i battenti.



OBIETTIVO QUALITA'

“Non ci interessano i numeri, ma le grandi collaborazioni, la qualità e l’attenzione per ciclisti e accompagnatori e, anche, per il nostro territorio – spiega Barletta -. Siamo passati in sette anni da 130 partecipanti a mille e 600, quindi da questo punto di vista non dobbiamo dimostrare nulla. Vogliamo solo migliorare l’offerta sportiva e ricreativa, portare sul territorio tante grande aziende (vedi la Sixs quale main sponsor, ndr) ed esaltare il nostro comune”.



I PARTECIPANTI

I numeri si sapranno dopo la partenza di domani mattina, ma il tetto dei mille e 500 partecipanti, fissato proprio per garantire il perfetto funzionamento della macchina organizzativa e il massimo livello delle attività proposte, dovrebbe essere raggiunto senza difficoltà. Diventata l’appuntamento irrinunciabile del 25 aprile per gli amanti della mountain bike di tutta Italia, anche quest’anno avrà un testimonial degno di questo nome. Dopo Paola Pezzo e Juri Ragnoli, per l’edizione 2018 della Colli della Sabina, special guest sarà Andrea Tiberi, campione italiano di Cross Country e membro della nazionale alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.



LE NOVITA' SPORTIVE

Salgono a tre i percorsi. Il primo di 27 chilometri e 320 metri di dislivello, il secondo di 36 chilometri e 650 metri di dislivello e l’ultimo di 44 chilometri e 950 metri di dislivello. Tre tracciati che seguiranno lo stesso itinerario fino al chilometro 9, nella frazione di Coltodino per poi ricongiungersi nella parte finale della cicloturistica, a Ponte Sfondato. Toccato anche il territorio comunale di Toffia. Tanti i servizi per gli atleti: massaggi, docce, lavaggio bici, assistenza sanitaria e tecnica, servizio fotografico e pacco gara.



LO SVAGO

Sempre più iniziative per gli accompagnatori, a testimoniare il formato famiglia dell’iniziativa, attenta anche al sociale grazie alla presenza, tra gli altri, di Avis Fara Sabina, Incontradonna e Parent project. Un messaggio chiaro anche nel nuovo slogan coniato: Ride for fun, pedala per divertirti. Per i bambini ci sarà l’animazione, la gimkana. Per gli adulti le visite guidate nei borghi di Fara Sabina capoluogo e Farfa, percorsi di trekking, trial running per i colli della Sabina, stand gastronomico e al servizio bar.



Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA