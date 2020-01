L'evento e il programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Comune di Selci, in collaborazione con la Pro loco, l’associazione La Clessidra, l’Asi di Rieti e la squadra di calcio Asd Selci, ha vinto con il progetto “Sulla Buona Strada 2020” un finanziamento del Consiglio Regionale del Lazio per la realizzazione di un evento che promuovesse la sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle iniziative plastic free.L’evento è in programma domenica 5 gennaio alle 9 con la partenza delle bici per una cicloturistica per la protezione ambientale del territorio che si aprirà con la consegna del materiale plastic free. L’iniziativa proseguirà poi nel centro storico del paese dove dalle 10.30 ci sarà la pulizia dell’area e l’installazione dei cestini per la raccolta differenziata. Non mancherà la gastronomia col pranzo in piazza dalle 12.30 a base di padellaccia mentre alle 16 la conclusione della giornata tra premi e consegne di riconoscimenti.