RIETI - L'entusiasmo e la passione attorno alla Cicloturistica La Via dei Laghi crescono giorno dopo giorno: cresce l’attesa e con essa anche il lavoro senza fine della macchina organizzativa dell’Asd Turbolenti che sta curando tutti i dettagli affinchè la giornata di domani, domenica 14 luglio, possa essere apprezzata da tutti partecipanti e non.Oltre al comune di Rivodutri, con partenza alle 9 dalle Sorgenti di Santa Susanna, la Cicloturistica interessa i territori di Morro Reatino, Colli sul Velino, Poggio Bustone, la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, alcuni tratti del Cammino di Francesco, single track tra castagneti e macchia mediterranea ed anche molti balconi naturali che si affacciano sulla piana Reatina.Causa il maltempo di mercoledi scorso, gli organizzatori hanno dovuto apportare una variante al percorso a causa della caduta di alberi che impediscono il passaggio sul sentiero del lago di Ripasottile ma chilometraggio e dislivello sono rimasti invariati.Un evento nel quale viene messo in risalto l’aspetto goliardico con un ricco pasta party post pedalata, premiazione per i sei gruppi piu numerosi e tanti premi a sorteggio con gadget, prodotti tecnici ed anche tipici locali.