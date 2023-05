Fara, cambio nel Pd: si dimettono Mazzeo, Scipioni e Cipriani ed entrano Moretti, Desideri e Spaziani

RIETI - Tempo di cambiamenti nel gruppo d’opposizione del Partito democratico: si dimettono Vincenzo Mazzeo, Lara Scipioni e Franco Cipriani entrano in Consiglio comunale Mabel Moretti, Carlo Desideri e il segretario del Pd di Fara, Alessandro Spaziani.

I tre consiglieri uscenti hanno da poco protocollato in blocco le proprie dimissioni, dando vita a un turnover che era nell’aria da mesi, preannunciato da una serie di sommovimenti avvenuti all’interno della compagine di FaraMerita. Prima era uscito il consigliere Franco Cipriani, quindi il gruppo con Mazzeo e Scipioni aveva cambiato nome fino poi a modificare ulteriormente denominazione all’indomani del congresso dem, acquisendo l’insegna Pd e facendo riconfluire al suo interno tutti e tre i consiglieri perché, dopo l’elezione di Schlein, tanto Mazzeo quanto Scipioni e Cipriani si sono iscritti al Pd.

"Abbiamo condiviso insieme un passaggio di consegne di metà mandato per prepararci tutti insieme alle prossime elezioni comunali – commenta il segretario Pd e imminente nuovo consigliere di opposizione, Alessandro Spaziani -. Nelle prossime ore avremo modo di comunicare meglio il tutto, intanto ci tengo a ringraziare il consigliere Franco Cipriani, il capogruppo Mazzeo per aver coordinato i lavori del Consiglio e la consigliera Scipioni per l'impegno, la dedizione e il grande lavoro svolto in questi anni in consiglio, che non verrà perso, ma valorizzato".