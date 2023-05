Martedì 30 Maggio 2023, 08:56

Sindaco, le sue prime parole da neoeletto?

«Semplicemente Grazie. Ringrazio di cuore la mia famiglia per essermi stata vicino in questo percorso. Grazie a mia moglie Sara, ai miei figli Anastasia e Gabriel, ai miei genitori, ai miei fratelli Chiara e Francesco Saverio, ai miei suoceri, a Tiziana e ai miei amici. Grazie a tutta la coalizione di centrodestra e ai coordinatori e dirigenti dei partiti e ai candidati, per avermi sostenuto. Devo esprimere la mia profonda gratitudine ai Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, ai Ministri del Governo, ai parlamentari e al Presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, agli Assessori e ai Consiglieri regionali, per essere stati presenti sul territorio e averci dimostrato la vicinanza del centrodestra Nazionale e regionale. Ringrazio anche il vicesindaco designato, Chiara Ercoli e tutto il mio staff. Un ultimo ringraziamento va a Fausto Servadio, ex sindaco di Velletri, per l'appoggio al ballottaggio».

Stefano Bandecchi, il nuovo sindaco di Terni: «Faccio come Berlusconi e non lascio la Ternana. Adesso punto alle Regionali»



La spaventa il governo di una città di oltre 50 mila abitanti?

«Tutti insieme avremo il coraggio di cambiare quello che non va».



Farete qualcosa anche per l'ospedale?

«Anche se non di competenza comunale, verrà istituito un tavolo permanente con la Regione per monitorare e condividere le sorti dell'ospedale Colombo. Ci batteremo con tutte le forze per riportare nel nostro paese il punto nascite. Di concerto con il governo della Regione chiederemo atti concreti, assunzione di personale e investimenti. Verrà ricollocato e potenziato il centro Avis per la raccolta del sangue e verranno organizzate giornate formative e di prevenzione per la cittadinanza».

Che intende fare per la vocazione ortofrutticola che storicamente caratterizza Velletri?

«Un polo agricolo in zona Cinque Archi: essendo questa l'area a maggior vocazione agricola della città, si ritiene che proprio qui debba essere creato un luogo dedicato alla lavorazione, alla commercializzazione e alla promozione dei nostri prodotti. Questo dovrà essere lo snodo del commercio all'ingrosso dei prodotti agricoli per tutta la provincia di Roma».

Velletri, il nuovo sindaco è Ascanio Cascella: crolla il fortino del Pd



E per il turismo?

«Valorizzeremo il Monte Artemisio immerso Parco dei Castelli. Realizzeremo aree attrezzate, dove i visitatori possono trovare servizi che agevolano la visita e la fruizione del bosco. Saranno previsti parcheggi per automobili, rastrelliere per biciclette, aree pic-nic con tavoli e panche, barbecue, aree giochi per bambini, percorsi ciclo-pedonali, sentieri natura autoguidati, aree per lasciare i cani liberi dal guinzaglio, bacheche informative».

Novità sul centro storico?

«Di primaria importanza è il rilancio del commercio. Individueremo una figura di Town Centre Manager, ossia una figura che affianchi l'assessorato al Commercio e che abbia la visione complessiva della Città. Il Comune deve diventare una sorta di "regista" in grado di tutelare il "mix merceologico" e di garantire il coordinamento delle attività del centro storico rispetto a quanto avviene nei centri commerciali extraurbani. Mi sono già confrontato con gli assessori regionali Giancarlo Righini e Simona Baldassarre per mettere Velletri nella condizione di avere un confronto sui temi principali quali Sanità, Agricoltura, famiglia, pari opportunità e politiche giovanili».

Velletri, i festeggiamenti per il nuovo sindaco Ascanio Cascella



Sul patrimonio immobiliare comunale come intendete muovervi?

«Collaboreremo l'Ater Provincia di Roma mantenendo una interlocuzione preferenziale con Tony Bruognolo, commissario straordinario dell'Ater Provincia di Roma e veliterno: agiremo per avere una città più inclusiva».