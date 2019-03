LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Montespaccato

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, XI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – Nell’undicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà in trasferta domani alle 11 il Montespaccato conoscendo già il risultato della diretta antagonista Team Nuova Florida che gioca oggi alle 15.30 con lo Sporting Genzano: un anticipo accordato dal CR Lazio per facilitare la preparazione della stessa Nuova Florida alla gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Tre Pini Matese di mercoledì prossimo.Dopo l’inaspettata sconfitta interna di domenica scorsa con il Campus Eur, i biancoblu sabini non possono assolutamente commettere passi falsi se vorranno mantenere la vetta della classifica e la gara di domani col Montespaccato assume una grande importanza. All’andata la Valle del Tevere vinse per 2-1 con una doppietta di Hrustic mentre per il Montespaccato andò a segno il capitano Romondini.La Valle del Tevere tornerà in campo mercoledì 27 marzo alle 15 al Comunale di Forano in una gara amichevole con la Rappresentativa Juniores del CR Lazio guidata dal tecnico Marco Ippoliti che si sta preparando al prossimo Torneo delle Regioni. Convocato nella stessa rappresentativa anche il centrocampista Francis Gomez, nato in Gambia nel 2000 ed autentica rivelazione di quest’anno nelle fila della formazione allenata da Stefano Scaricamazza.«Il Montespaccato è una bella squadra, giovane e piena di entusiasmo, che appare in netta crescita e che agonisticamente può creare problemi a qualsiasi avversario. Dovremo affrontarla pertanto nelle migliori condizioni, sia fisiche che mentali, per conservare quel primo posto in classifica che nell’arco del campionato abbiamo mostrato di ben meritare».: Tassi, Di Nezza, Bernardi, Nanci, Guiducci, Romondini, Pezzuto, Fumini, De Dominicis, Sandu, Calì. All. Belli: Aniello, Paletta, Grizzi, Giustini, Hrustic, Passiatore, Giurato, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Scaricamazza: Sapone di Aprilia (Cozzuto di Formia e Tasciotti di Latina)(ore 11)Astrea-Bricofer Casal BarrieraCampus Eur-CivitavecchiaCynthia-Villalba OMMontalto-Atletico VescovioReal Monterotondo-UnipomeziaRonciglione United-Eretum MonterotondoTeam Nuova Florida-Sporting Genzano (oggi alle 15.30)Valle del Tevere,Team Nuova Florida 55Astrea 48Real Monterotondo 47Eretum Monterotondo, Montespaccato 43Unipomezia 42Sporting Genzano 38Campus Eur 36Cynthia, Villalba OM 30Bricofer Casal Barriera 29Atletico Vescovio 25Ronciglione United 23Civitavecchia 21Montalto 20Almas Roma 13