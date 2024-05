Terracina vince di rimonta contro il Pontinia e conquista la promozione in serie D

Il Terracina agguanta la promozione in serie D al termine di una partita combattutissima contro l'Atletico Pontina sul campo neutro di Cisterna. Per lunghissimi minuti i tigrotti hanno temuto la beffa con l'Unipomezia che era passata in vantaggio ad Aprilia e con l'Atletico Pontinia che a sorpresa aveva fatto lo stesso segnando in contropiede al Bartolani. Ma la squadra di Pernarella non si è scomposta, ha continuato a giocare e alla fine ha ribaltato il risultato e vinto con merito il girone B dell'Eccellenza laziale guadagnando la promozione in D. Decisive le reti di Curiale di testa e di Celli che hanno fissato il risultato sul 2-1. Identico risultato per l'Unipomezia (2-1 in casa del Centro Sportivo Primavera) e una classifica finale che vede i tigrotti in vetta con 71 punti, inseguiti a una lunghezza dai pometini. Al triplice fischio dell'arbitro è esplosa l'esultanza dei giocatori e dei circa 1.500 tifosi che avevano seguito la squadra a Cisterna.

Contemporaneamente è esplosa la festa anche per le vie di Terracina.

Ora i tifosi stanno aspettando il rientro della squadra per festeggiare insieme questa stagione straordinaria che aveva vistoi tigrotti già trionfare a febbraio nella finale di Coppa Italia Eccellenza Lazio.

Anche in quella occasione i tigrotti avevano superato l'Unipomezia sconfitta 2-1 sul campo di Tivoli.