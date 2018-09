IL COMMENTO

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Eretum Monterotondo

Arbitro

Reti:

Note

RISULTATI, ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La Valle del Tevere deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in casa: nella quinta giornata del girone di andata la formazione biancoblu pareggia infatti per 1-1 al Comunale di Forano con l’Eretum Monterotondo pur esprimendo una predominio territoriale che tuttavia non dà i frutti sperati nonostante la superiorità numerica susseguente all’espulsione di Calabrese (e del tecnico Solimina) nella fase finale del primo tempo. Nella prima frazione di gioco la Valle del Tevere produce tre buone occasioni da gol con Jammeh, Grizzi e Danieli che, per un motivo o per l’altro, non creano problemi alla porta difesa da Alessandri ed al 20’ della ripresa è l’Eretum Monterotondo a passare in vantaggio con Palmerini che approfitta nel modo migliore di un errore difensivo degli avversari. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 35’ e reca la firma di Gallaccio al termine di uno scambio tra Paletta e Passiatore.«Creiamo tanto ma purtroppo non riusciamo a concretizzare le nostre azioni nella fase finale. Oggi è stata una gara a senso unico ed abbiamo sprecato almeno 4/5 occasioni da gol. Dobbiamo imparare ad essere più cinici e decisi sotto porta: stiamo sprecando troppe occasioni e perdere punti in questo modo non è ammissibile».: Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Jammeh (32’ st Mamarang), Gomez, Danieli, Giurato (21’ st Gallaccio), Grizzi. A disp. De Vellis, Nocelli, Hrustic, Galanti, Manga, Pileri, Risi. All. Stefano Scaricamazza: Alessandri, Rufini, Pasqui, Lupo, Calabrese, Millozzi, Palmerini, Mastrantoni, Guidotti, Mereu, Toscano. A disp. Mosciatti, Razzini, Baldinelli, Bornivelli, Barbetti, Tiscione, Tomassetti, Fabrizi, Federici. All. Claudio Solimina: Papagno di Roma2 (Anselmo di Roma2 e Samà di Roma2)20’ st Palmerini, 35’ st Gallaccio: espulso 40’ pt Calabresi ed il tecnico Solimina; ammoniti Fiorentini, Giurato, Grizzi, Lupo, Calabrese, Mereu, Toscano.Atletico Vescovio-Ronciglione United 1-0Bricofer Casal Barriera-Almas Roma 3-3Civitavecchia 1920-Sporting Genzano (alle 15.30)Cynthia-Astrea 1-0Montespaccato-Campus Eur 5-0Real Monterotondo-Montalto 2-0Unipomezia-Crecas 5-0Villalba OM-Team Nuova Florida 0-2Astrea 12Team Nuova Florida 11Unipomezia, Real Monterotondo, Cynthia 10Valle del Tevere 9Montespaccato, Almas Roma 8Bricofer Casal Barriera 7Campus Eur 6Sporting Genzano, Eretum Monterotondo 5Civitavecchia 1920, Villaba OM 4Crecas, Atletico Vescovio 3Ronciglione United 2Montalto 1