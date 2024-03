Finisce 2-2 il derby Valle del Peschiera-Poggio Mirteto con qualche rimpianto. Tabellino e commenti

RIETI - Un punto a testa nel derby fra Valle del Peschiera e Poggio Mirteto: al Gudini termina 2-2. I padroni di casa vanno sotto di due reti poi la riprendono. Un buon punto per i reatini, meno per i mirtensi. Fra le fila dei padroni di casa, out gli squalificati Novelli e Caldentey mentre assente Colasanti.

Il primo tempo

Parte meglio il Poggio Mirteto: al 5’ Marcheggiani dalla linea di fondo appoggia per Paoloni che di prima mette la palla sotto la traversa. Al 9’ raddoppio Poggio Mirteto, ancora troppa superficialità nella difesa di casa. Sempre il due Marcheggiani-Paoloni protagonista della gara: il primo salta un uomo poi conclude in porta, Natali respinge ma sulla ribattuta arriva Paoloni che sigla la sua doppietta personale. Al 19’ accorciano i padroni di casa con Della Penna che dal limite fa partita una conclusione che viene deviata in rete.

La ripresa

Il Valle del Peschiera la riprende con i cambi: al 16’ ripartenza dei padroni di casa, Monaco lancia Cenfi che di prima la mette in mezzo per Floridi che davanti a Luciani fa 2-2. Pochi secondi dopo Monaco sfiora il gol del sorpasso ma la palla finisce sopra la traversa. Rischia nel finale il Vdp.

Le dichiarazioni

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Regaliamo sempre un po’ troppi minuti della partita. Oggi avevo tanti ragazzi fuori ma sono anche soddisfatto per i giovani che sono entrati. Loro ci hanno messo in difficoltà nei primi minuti di partita perché ci dava fastidio la posizione dei loro centravanti.

Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e siamo usciti. Un pareggio che rispecchia quanto visto in campo»

Federico Chini, tecnico del Poggio Mirteto

«Abbiamo svolto un grandissimo primo tempo dove abbiamo esaltato le caratteristiche dei nostri ragazzi. Peccato perché teniamo aperte sempre le partite e nel secondo tempo succede che perdiamo punti. un po’ di fortuna sul primo goal subito subito ma ci può stare. I ragazzi devono credere in questo gioco. Adesso passeremo delle settimane difficili perché giocheremo sempre in trasferta e perché ci sono due turni di riposo. Sarà difficile mantenere alta la concentrazione».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Campanelli, Cianetti, Marcelli, Tunkara (7’st Saburri), Aguzzi, Della Penna (13’st Cenfi), Monaco, Colangeli (46’st Sgavicchia), Ousmane (13’st Floridi). A disp. Colasi, Roselli, Cavalli, Buonomi, Serani. All. Lorenzo Pezzotti

Poggio Mirteto: Luciani, Papi, Di Stefano (41’st Petroni), Galletti, Rodolfi, Pileri, Paoloni, Avenali (1’st Colamedici), Marcheggiani, Mamarang, Gentili (11’st Varriale). A disp. Sanesi, Thau, Manfredi, Ciaccio, Luciani, Serafini. All. Federico Chini

Arbitro: Mastrippolito di Roma 2 (Gega e Calderone)

Marcatoti: 5’st e 9’ pt Paoloni, 19’ pt Della Penna, 16’ st Floridi

Note. Ammoniti: Marcelli, Aguzzi (V) Angoli: 2-6 Recupero: 1’pt- 4’st