Covid: i contagi aumentano e l'Asl predispone altri 20 posti letto al de Lellis

RIETI - Covid: i contagi sono in forte risaluta e l'Asl, per fronteggiare l'eventuale emergenza ricoveri, predispone ulteriori 20 posti letto all'ospedale de Lellis.

In una nota Asl si legge: la direzione aziendale della Asl di Rieti sta predisponendo l’attivazione di ulteriori 20 posti letto Covid-19 presso il presidio ospedaliero di Rieti.

La decisione è stata assunta in base alla curva dei contagi, destinata ad aumentare. Gli ulteriori posti letto andranno ad integrarsi a quelli già attivati in regime ordinario (16 unità) e in intensivo (2 unità).